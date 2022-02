Vigilia del match contro la corazzata Sudtirol

Raffrontando i numeri delle 24 partite finora disputate di Sudtirol – nessuna squadra ha fatto meglio di questa squadra – e Pro Vercelli c'è il rischio di cadere in depressione, pensando alla partita di domani.

Vittorie del Sudtirol, 18.

Vittorie della Pro, 8.

Gol subiti dal Sudtirol, 6.

Gol subiti dalla Pro, 25.

Ma c'è un altro raffronto che si può fare: quello, appunto, tra Sudtirol e Pro Vercelli “targata” Lerda. Insomma, le ultime sette giornate.

Sudtirol: 17 punti realizzati, in virtù di 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.

8 i gol realizzati, 1 solo gol subito.

Pro Vercelli: 13 punti realizzati, in virtù di 3 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte.

6 i gol realizzati, 1 solo gol subito.

La distanza, come si può osservare, è contenuta. Certo: il Sudtirol parte fortemente favorito, e quindi – domanda posta a Lerda – la Pro Vercelli avrà dalla sua l’atteggiamento di chi non ha nulla da perdere. Gli avversari, invece, punteranno a vincere per tenere a debita distanza il Padova, che insegue a 8 lunghezze.

Lerda non ci sta. «Non si gioca mai con la mente sgombra, tutte le partite sono uguali. Dobbiamo giocare come sappiamo.».

Scelte particolari vista la bravura degli avversari? Andranno in campo i più motivati a vincere, fermo restando che un giocatore quando scende in campo gioca sempre per vincere? O è più importante preparare la gara con tattiche diverse?

«Infatti. Le mie scelte sono le solite scelte conseguenti a una settimana di lavoro. Valuterò le condizioni di ognuno, poi ci sarà una tattica “primaria”, di partenza insomma, e una in corso, durante la gara».

Mister, Della Morte si sta distinguendo, E non solo per i gol.

«Sì sta facendo bene, non è una sorpresa insomma. Ha predisposizioni per il gioco senza palla e anche per il sacrificio...».

Infatti: lo abbiamo visto anche in fase difensiva…

«Certo, il calcio di oggi è così. Guardate il grande calcio: anche i campioni difendono».

Chi mancherà?

«Masi ha ripreso ad allenarsi, vedremo. Non ci sarà Rolando, squalificato. Gli altri ci son tutti.»

(Nel Sudtirol, oltre allo squalificato Gatto, mancheranno, per infortunio, Vinetot, Moscati e Fischnaller)