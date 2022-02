Stecco: «Investimenti, posti letto, servizi: nel vercellese nasce la sanità territoriale»

La Giunta regionale ha approvato nelle scorse ore il piano di potenziamento del sistema sanitario attraverso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e altri finanziamenti.

Per la provincia di Vercelli l’investimento complessivo è di 14,4 milioni di euro, che serviranno per 5 Case di comunità (per un totale di 7,5 milioni di euro), 2 Ospedali di comunità (in tutto 5 milioni di euro) e 2 Centrali operative territoriali (per un totale di 200 mila euro), a cui si aggiungono 3,2 milioni per l’ammodernamento tecnologico.

In particolare alle Case di comunità di Vercelli (in via Crosa), Santhià e Varallo, che ricadono nella competenza dell’Asl di Vercelli, si aggiungono anche la Casa di comunità di Trino, che ricade nella competenza dell’Asl di Alessandria, e quella di Crescentino, che ricade nella competenza dell’Asl To4.

Risorse anche per 2 ospedali di comunità a Gattinara e a Crescentino (quest’ultimo ricade sempre nella competenza dell’Asl To4).

Verranno realizzate inoltre 2 Centrali operative territoriali a Vercelli e a Serravalle Sesia.

«Dopo anni di tagli, la Regione torna a investire sul nostro territorio - sottolinea il presidente della Commissione Salute del Consiglio regionale, Alessandro Stecco -. Veniamo da due anni di pandemia che hanno messo in evidenza le conseguenze di decenni di tagli subiti dalla sanità della nostra provincia. Oggi invece gettiamo concretamente le basi per offrire ai cittadini vercellesi le migliori cure, non solo in ospedale ma anche a casa propria, dando vita a una vera medicina di territorio».

Stecco spiega poi nel dettagli in che cosa consistano gli investimenti programmati. «Le Case di Comunità - precisa - sono strutture in cui opera un’équipe multiprofessionale di medici di famiglia, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e che può ospitare anche assistenti sociali. L’Ospedale di Comunità è una struttura della rete territoriale a ricovero breve, destinata a pazienti che necessitano interventi sanitari a bassa intensità clinica, intermedia tra la rete territoriale e l’ospedale (di norma dotata da 20 a massimo 40 posti letto). La Centrale Operativa Territoriale è uno strumento organizzativo che svolge una funzione di coordinamento della presa in carico del cittadino/paziente e di raccordo tra servizi e soggetti coinvolti nel processo assistenziale nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e della rete di emergenza-urgenza».

L’obiettivo è di giungere all’approvazione definitiva del Piano entro la fine di febbraio.

«Oggi nasce la medicina territoriale in Piemonte - sottolinea il presidente della Regione Alberto Cirio -. La pandemia ha dimostrato la grave mancanza di un sistema ramificato in grado di curare i cittadini a casa propria o attraverso servizi di prossimità. Con questo enorme investimento di oltre 14 milioni di euro per Vercelli, ma che supera 430 milioni per tutto il Piemonte, lo potremo finalmente fare. In alcuni casi le risorse serviranno per potenziare strutture già esistenti e in altri casi per riaprirle o realizzarle ex novo. È un momento storico, perché dal 2014 i posti letto del servizio sanitario in Piemonte hanno sempre subito tagli e riduzioni, mentre oggi per la prima volta torniamo a incrementarli attivandone mille in più. Nelle prossime settimane condivideremo questa proposta con il Consiglio regionale e con i territori per arrivare al più presto all’approvazione finale del Piano e renderlo immediatamente operativo».

«Si tratta di un investimento – osserva l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi – che va a rafforzare in modo significativo l’assistenza sanitaria di prossimità, attraverso strutture intermedie come Case e Ospedali di comunità, oltre che Centrali operative territoriali, con l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di presa in carico del paziente che garantisca il migliore rapporto di continuità assistenziale nel percorso di cura tra ospedale e territorio e viceversa. È importante che l’opportunità della riorganizzazione della Sanità sul territorio venga colta al meglio delle possibilità – continua Icardi -, chiudendo il cerchio con i nuovi investimenti che abbiamo già messo in campo per la costruzione dei sei nuovi ospedali del Piemonte a Torino, Ivrea, Vercelli, Savigliano, Alessandria e Cuneo, insieme al cantiere già avviato del Parco della Salute e della Scienza di Torino».