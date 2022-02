Rimella: 24 ore di lavoro, canadair ed elicottero per domare l'incendio

Ci solo voluti quasi 24 ore e l'intervento di elicottero e canadair per avere ragione del vasto incendio che ha tenuto con il fiato sospeso gli abitanti di Rimella e tutti coloro che amano questo angolo suggestivo della Val Mastallone.

Dalle 14 di giovedì fino al pomeriggio del giorno successivo i vigili del fuoco di Varallo, Cravagliana e Alagna e le squadre Aib con diversi volontari di Rimella hanno lavorato senza sosta per fermare le fiamme che hanno divorato molti ettrari di pascolo e che, in qualche momento, hanno fatto anche temere possibili rischi per alcune case in frazione Villa Superiore. Il pericolo è poi stato scongiurato grazie all'opera di vigili del fuoco e volontari e, quando venerdì le nuvole si sono alzate ed è stato finalmente possibile far decollare i mezzi aerei, l'incendio è stato finalmente domato.

Ora iniziano la conta dei danni e la ricerca delle cause: non si escludono né l'ipotesi dolosa né un possibile comportamento colposo da parte di qualcuno che abbia perso il controllo di un fuoco acceso nonostante i divieti e il massima allerta sul rischio incendi boschivi a causa della siccità. Per intanto il sindaco Riccardo Peco ha emesso un'ordinanza di bollitura dell'acqua poiché è stato necessario attingere anche alle riserve dell'acquedotto per le operazioni di spegnimento.

Da parte del preisdente dell'Unione Montana, Francesco Pietrasanta e del consigliere regionale Angelo Dago, un rimellese doc, sono arrivati i ringraziamenti e i complimenti ai volontari e al personale che si sono impegnati nella salvaguardia di ambiente e frazioni: «Ringrazio i Vigili del Fuoco e il corpo AIB Piemonte che con un notevole impegno di uomini e mezzi sono intervenuti in nostro aiuto, azione fondamentale per la gestione dell'emergenza - dice Dago - Un forte ringraziamento a tutti i volontari e ai "ragazzi" di Rimella, che si sono prestati nell'attività di spegnimento, impegnati senza sosta anche nelle ore notturne. Purtroppo abbiamo perso molti ettari di terreno a pascolo ma, nonostante questo, abbiamo dimostrato ancora una volta il forte legame tra le nostre genti e le nostre montagne. Ripartiremo, meglio di prima. Ringrazio anche gli Enti del territorio che hanno manifestato solidarietà durante questo brutto evento».

«L’incendio di Rimella ha dimostrato la determinazione della nostra valle.