Imbrattata la fontana di piazza Roma

L'ennesimo atto vandalico dei fine settimana vercellesi va a colpire la fontana di piazza Roma, imbrattata, nella serata di venerdì, da una scritta che sembra una via di mezzo tra un messaggio di innamorati e il pagamento di una scommessa tra amici ai quali si è fatto uno sgarbo. «Scusami Massimo perdonami Mimi»: questa la scritta che deturpa la base della Fontana del Seminatore, opera dello scultore Attilio Gartman. Ma, nell'uno come nell'altro caso, ci sono modalità decisamente più consone e rispettose dei beni comuni per farsi perdonare...

Comprensibilmente amareggiate le reazioni dell'amministrazione comunale: «Non è ammissibile che venga deturpato un monumento cittadino» dice il vicesindaco Massimo Simion, dopo essersi recato per un sopralluogo in piazza Roma.

Sull'episodio, naturalmente, sono in corso indagini alla ricerca del o della responsabile: la Polizia locale ha acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona per esaminarli alla ricerca di indizi utili a identificare il deturpatore che si è macchiato del danneggiamento di un bene storico. Il centro storico è ampiamente coperto dal sistema di videosorveglianza comunale e privato: la speranza è che le forze dell'ordine giungano quanto prima a identificare l'autore dello sfregio.