Santandrea360: mostra a cielo aperto sulle meraviglie della basilica

vercellesi e i turisti che arrivano in città possono visitare una mostra fotografica a cielo aperto che celebra il monumento più importante di Vercelli, l’abbazia di Sant’Andrea, gioiello del XIII secolo, voluto del cardinale Guala Bicchieri. Si tratta di una mostra fotografica allestita dal team di @igers_Vercelli e con la partecipazione della community di follower @igers_piemonte.

Ed è proprio lungo la recinzione del cantiere, iniziato da poco, che si trovano le 25 fotografie selezionate dagli organizzatori tra le tante che hanno partecipato al challenge fotografico #Santandrea360, lanciato su Instagram: una lunga carrellata di immagini suggestive sull’abbazia duecentesca vista dagli occhi degli Igers.

Gli scatti descrivono vari dettagli del monumento: dal grande rosone sulla facciata principale della chiesa, alle navate interne, dai particolari dei capitelli allo splendido chiostro. L’iniziativa è realizzata in occasione dell’avvio dei lavori di recupero dell’edificio affidati all’ATI Notarimpresa, Gasparoli Restauri, Gruppo Di Falco, che proseguiranno per diversi mesi, diretti alla conservazione delle superfici e alla messa in sicurezza dell’abside, dei transetti e del tiburio della basilica. Il progetto e la direzione lavori sono dello Studio di Architettura Bellini, Sita e Associati con Faccio Engineering Srl. E’ prevista, quando le condizioni lo permetteranno, una visita premio al cantiere, in esclusiva per gli autori delle immagini selezionate.

Gli scatti sono visibili, oltre che sul profilo Instagram @igers_Vercelli, anche su https://santandrea360.it/<wbr></wbr>santandrea360/.

Si ringrazia l’amministrazione comunale per la collaborazione e tutta la community di Igers Vercelli.