Un telo di nylon al posto del lunotto: interrogazione sullo scuolabus

Un telo di nylon, trattenuto dal nastro adesivo, al posto del lunotto posteriore. La foto dello scuolabus del Comune Santhià, diffusa sui social e oggetto di svariati commenti, diventa lo spunto anche per un'interrogazione.

«Siamo consapevoli che la priorità sia quella di assicurare il servizio di trasporto degli alunni delle scuole, ma concedere l’autorizzazione alla circolazione a uno scuolabus privo del lunotto posteriore è inammissibile». Punta sul tema della sicurezza del traporto pubblico scolastico ma anche del rispetto del Codice della Strada il consigliere comunale santhiatese Alessandro Caprioglio che chiede conto delle motivazioni per cui si consenta al mezzo di circolare.

«Secondo le informazioni raccolte - scrive Caprioglio - lo scuolabus del Comune di Santhià circola da alcune settimane privo del lunotto posteriore. Quanto successo rappresenta un brutto episodio: si fanno viaggiare gli alunni su un mezzo potenzialmente insicuro, privo dei requisiti per la circolazione su strada. Ricordo che il mezzo è stato privato dell’intero parabrezza posteriore sostituito da nastro adesivo e nylon e che gli occupanti sono dei bambini che per gioco o altro potrebbero sottovalutare in ogni momento il pericolo».