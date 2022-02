Non esistono posizioni personali sulle vaccinazioni

Riceviamo e pubblichiamo.

Abbiamo ricevuto la risposta del Sindaco alla nostra interrogazione nella quale chiedevamo la posizione della giunta rispetto alle dichiarazioni contro la vaccinazione dell’assessore Pozzolo. In sostanza si afferma che tali affermazioni sono “a titolo personale” e che l’Amministrazione “condivide pienamente e sostiene la campagna vaccinale”. Menomale, viene da dire.

Strano pensare che nei mesi scorsi un altro membro della giunta era stato rimosso per presunti dissidi che avevano portato ad una “instabilità politico-amministrativa”, mentre non capita assolutamente nulla se nel pieno di una pandemia l’assessore al decoro urbano e alle politiche giovanili mette costantemente in dubbio l’efficacia dell’unico strumento che può garantire la salute delle persone, il vaccino. Senza la nostra interrogazione non si sarebbe neanche posto il tema.

Non esistono dichiarazioni a titolo personale su temi così importanti e che hanno un’implicazione così forte sulla vita delle persone. Il Sindaco è il responsabile della salute dei cittadini e avrebbe il dovere di tutelarla anche da chi, rappresentante delle istituzioni e della propria giunta, diffonde informazioni che, se ascoltate, possono esporre i nostri concittadini alle conseguenze di un virus che solo in Italia ha ucciso 150mila persone e messo in pericolo molte altre.

Se è vero che l’Amministrazione condivide pienamente la campagna vaccinale allora il Sindaco revochi le deleghe all’Assessore, visto che lui non mostrando coerenza delle proprie idee resta comunque lì dov’è.

Se no è un’ipocrisia non ammissibile, a maggior ragione se ci va di mezzo la salute delle persone.

Alberto Fragapane, Capogruppo Partito Democratico

Renata Torazzo, Capogruppo SiAmo Vercelli