Bruciano ancora i boschi di Rimella: fiamme alimentate da vento e siccità

Non è bastata la notte per avere ragione del vasto incendio che, dal pomeriggio di giovedì, tiene impegnate squadre dei Vigili del Fuoco e volontari Aib nelle montagne di Rimella.

All'alba la situazione risulta ancora molto complessa, come sottolinea il sindaco Riccardo Peco: «La situazione purtoppo risulta peggiorata. Si è sollecitato l'intervento del canadair e l'invio di altri uomini», precisa il primo cittadino in un post.

Alimentato dalla vegetazione secca dopo due mesi di siccità e dal vento, il rogo si è diretto su più fronti rendendo complesse le operazioni dei Vigili del Fuoco e dei volontari. Un primo fronte, nella zona del Piano delle Formiche, è stato circoscritto grazie al lavoro dei volontari di Rimella mentre i Vigili del Fuoco - presenti dal primo pomeriggio di giovedì con le squadre di Varallo, Cravagliana e Alagna, sono al lavoro sulla pista per Scarpiola, liberata dal ghiaccio da impresa Defabiani e Rosa Dario.

All'origine del rogo c'è quasi certamente un atto che, se non doloso, è quantomeno sconsiderato da parte di qualcuno che ha acceso un fuoco nonostante gli esplici divieti connessi allo stato di massima allerta per gli incendi boschivi proclamato nelle scorse settimane dalla Regione proprio in considerazione del lungo periodo di siccità.