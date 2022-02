A processo la donna che derubava gli anziani con la tecnica dell'abbraccio. Ma lei intanto è scomparsa

E' stato disposto il giudizio immediato per la coppia di rom che era stata arrestata lo scorso ottobre al termine di una complessa indagine della Squadra Mobile su tre episodi di furti e uno di rapina messi a segno utilizzando la tecnica dell'abbraccio e sfruttando anche i bambini per superare le difese e la diffidenza delle anziane vittime. A Vercelli la coppia di rom, ben noti alle forze dell'ordine del torinese per una lunga serie di reati specifici, avevano messo segno quattro colpi ai danni di altrettanti anziani, rubando catenine, portafogli, un bancomat e orologi per un valore prossimo ai 10mila euro.

leggi anche: USAVANO I BAMBINI PER DERUBARE GLI ANZIANI

Il processo nei confronti della 27enne, che materialmente metteva a segno i furti, si è aperto nei giorni scorsi davanti al collegio presieduto da giudice Paolo De Maria ma, nel frattempo, dell'imputata si sono perse le tracce. Dopo l'arresto, la rom aveva ottenuto i domiciliari ma, dallo scorso 30 dicembre, si è dileguata. I carabinieri di Poirino che erano incaricati di effettuare i controlli quotidiani non l'hanno più trovata e, di conseguenza, il tribunale l'ha dichiarata latitante e ha disposto l'aggravamento della misura cautelare.

Su accordo delle parti, è stata decisa l'acquisizione integrale da parte della corte del fascicolo del pubblico ministero. Si torna in aula a marzo per la discussione e le richieste finali.