Al lavoro il nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi

Martedì 8 febbraio, per il terzo anno consecutivo, si è insediato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi. Negli scorsi mesi, gli allievi delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado hanno avuto modo di conoscere l’amministrazione comunale incontrando anche il sindaco Vittorio Ferrero. È stato chiesto ai ragazzi di concentrarsi sulla realizzazione di un evento per l’inaugurazione del nuovo parco progettato dal precedente CCR. Un grande impegno da parte dell’amministrazione comunale per realizzare uno spazio aggregativo per i più giovani, progettato secondo le loro priorità e richieste.

A seguito di una formazione sui vari aspetti della democrazia, le classi hanno elaborato tantissime idee. Attraverso un lungo lavoro, con l’aiuto degli insegnanti coordinati dal professor Marco Canuto, i ragazzi hanno poi eletto, al proprio interno, due rappresentanti che martedì scorso hanno varcato la porta della sala consigliare del Comune.

Ad accoglierli hanno trovato il sindaco, l’assessore all’Istruzione Antonella Dassano e l’assessore allo Sport Liberato Nino Dispoto. Il primo cittadino, sottolineando la grande responsabilità del loro ruolo e le alte aspettative da parte della giunta comunale, li ha ufficialmente nominati consiglieri comunali dei ragazzi, consegnando loro un cartellino di riconoscimento e un attestato. Ad affiancare il nuovo CCR, l’esperienza di tre rappresentanti delle classi terze: Alessia Nigro, Francesco Marchisio e Matteo Pavani.

I neo-eletti hanno quindi esposto i progetti preparati, rispondendo alle numerose domande di chiarimento dei colleghi. Sempre guidati dagli operatori dell’Associazione Itaca, Mariella Trento, Riccardo Fiocco e Gabriele Cortella, il nuovo CCR continuerà le sedute fino alla fine dell’anno scolastico durante le quali si arriverà alla scelta del progetto definitivo da proporre al Consiglio Comunale degli adulti.

I ragazzi dovranno anche scegliere al loro interno il nuovo sindaco e distribuire le deleghe degli assessorati utili alla realizzazione del progetto. Gli eletti al CCR per l’anno scolastico 2021/2022 sono: Antonio Greco, Sofia Deledda, Francesco Ratto, Alessandro Pavani, Vittoria Moscoloni, Devis Dispoto, Tommaso Busnengo, Filippo Casubolo, Enrico Loperi, Alessandro Ravarino, Denis Kurti, Arianna Milano, Alessandro Moschini, Matteo Macchia.