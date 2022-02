Parte la rivoluzione nella sanità territoriale: investimenti in città, a Gattinara, Santhià, Serravalle, Varallo, Trino e Crescentino

L'annunciata rivoluzione della sanità territoriale parte con l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano di localizzazione di 91 Case di comunità, 29 Ospedali di comunità e 43 Centrali operative territoriali destinate a rafforzare l'offerta sanitaria e la continuità tra ospedale e territorio. Un investimento complessivo di 214 milioni di euro, tra fondi del Pnrr e altri finanziamenti, che, per l'Asl Vercelli si traduce nella creazione di un ospedale di comunità a Gattinara, delle case di comunità di Vercelli (che verrà realizzata nella struttura di via Crosa), di Santhià, in corso Matteotti e di Varallo in via Calderini. E, sempre sul territorio provinciale, anche se dipendenti da altre Asl, sono previste le case di comunità di Trino e Crescentino: per il territorio significa un investimento complessivo di oltre 7 milioni di euro.

Nella stessa seduta, sono stati approvati il programma di investimenti per l’ammodernamento del parco tecnologico delle strutture sanitarie finanziato dal Pnrr per 78 milioni di euro e il programma di adeguamento sismico delle strutture ospedaliere finanziato con risorse del Pnrr e del Fondo complementare per 138 milioni di euro.

«Nelle case di comunità – commenta il consigliere regionale vercellese, Alessandro Stecco, presidente della commissione Sanità – operano équipe multiprofessionali di medici di medicina generale, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e può ospitare anche assistenti sociali. A Gattinara sorgerà invece l’ospedale di comunità che nella rete territoriale si occuperà di ricovero breve e destinato a pazienti che necessitano interventi sanitari a bassa intensità clinica, intermedia tra la rete territoriale e l'ospedale. Queste strutture saranno organizzate attraverso due centrali operative territoriali, con sede a Vercelli e Serravalle Sesia, nuovo strumento organizzativo che svolge una funzione di coordinamento della presa in carico del paziente e raccordo tra servizi e soggetti coinvolti nel processo assistenziale: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e della rete di emergenza-urgenza».

Un tassello importante, dunque, nell'ottica di portare i servizi vicino ai cittadini e di coordinare la gestione delle cronicità.

«Un investimento di 7.262.550 di euro – aggiunge il leghista Angelo Dago, presidente della commissione regionale Ambiente: la sola Asl Vc, che grazie ai fondi del Pnrr conterà sulle Case di Comunità via Crosa, di Santhià e di Varallo. A queste si affiancheranno le strutture di Trino, che fa parte dell'Asl di Alessandria, e Crescentino, afferente all'Asl di Chivasso. Gattinara diventerà un ospedale di comunità, mentre le Centrali Operative Territoriali avranno sede a Serravalle e Vercelli. Un percorso che segna una svolta epocale per la nostra sanità, per anni depauperata e centralizzata e che ora si avvia a diventare prossimale, umana e specializzata. Una rivoluzione che arriva dall’intenso ed efficace lavoro dell’assessore Luigi Icardi e che cambierà volto ai servizi sanitari per i piemontesi».

L'atto verrà portato all'approvazione del Consiglio regionale entro la fine del mese di febbraio.