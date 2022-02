Dopo la sospensione di tutte le attività federali decisa dalla Fipav a causa dell’emergenza Covid-19, finalmente si ritorna a giocare il proseguo dei campionati a tutti i livelli.

Anche la Mokaor S2M ritorna nelle palestre, rispettando le regole di sicurezza, per riprendere le attività della Serie C e delle divisioni territoriali Under 18, Under 16 e Under 14, con l’esordio a fine mese del campionato di Under 12. Un “In bocca al lupo” a tutte le atlete da parte della dirigenza della società.