Al lavoro il nuovo Consiglio dei Ragazzi

Lunedì 7 febbraio, la città di Santhià, ha visto un doppio debutto: si è insediato il nuovo Consiglio Comunale dai Ragazzi per la prima volta nominato dal sindaco Angela Ariotti, dopo 10 edizioni volute dal predecessore Angelo Cappuccio. Come sempre l’emozione è stata protagonista quando i rappresentanti delle prime e seconde medie hanno preso posto nei banchi della Sala del Consiglio per progettare un paese sempre più a misura di giovani.

Ad accoglierli Ariotti, il vice sindaco Mattia Beccaro che per molti anni ha seguito il progetto, ora coordinato dal consigliere Giorgia Manchovas. Oltre a nominarli ufficialmente Consiglieri Comunali dei Ragazzi, il primo cittadino ha voluto regalare preziosi consigli ai neo-eletti, in particolare di essere molto bravi ad ascoltare gli altri per poter prendere le decisioni migliori. Quest’anno i ragazzi dovranno progettare la parte dedicata ai più giovani della fiera prevista nel mese di maggio. Una grande responsabilità per coinvolgere molti coetanei in un grande evento per la città.

Negli scorsi mesi, in tutte le classi, sono state elaborate tantissime idee con l’aiuto dei disponibilissimi insegnanti coordinati dalla professoressa Dellarole. Gli operatori dell’Associazione Itaca Mariella Trento, Riccardo Fiocco e Gabriele Cortella seguiranno passo dopo passo il percorso che li porterà alla scelta finale da presentare al sindaco Angela Ariotti. Il Consiglio Comunale Ragazzi è uno strumento partecipativo ed educativo, animato dall’Associazione Itaca, pensato per un’Amministrazione del bene comune generata con i cittadini, una responsabilità condivisa che consenta di sviluppare un nuovo protagonismo tra i più giovani.

I neo-eletti Consiglieri sono: Edoardo Pizzi, Patrick Vaduva, Gaia Castellina, Christian Cavalieri, Vittoria Copelli, Sara Remondini, Ioana Bejan, Raul Giacometti, Jessica Rredhi, Juson Banguera, Alice Copelli, Gabriele Cima, Christian Mario Dragomir, Raffaele Gervasio.