Pd a congresso: si rinnovano le segreterie cittadina e provinciale

Sabato 12 febbraio dalle 14,45 nella Sala Soms di via Borgogna 34 si svolgerà il congresso del circolo Pd di Vercelli per l’elezione del nuovo segretario e del coordinamento cittadino. Contestualmente verranno eletti i delegati per il rinnovo dell’assemblea e del segretario provinciale, il cui congresso si terrà a Borgosesia, sabato 19 febbraio dalle ore 11 al Salone Lingottino di piazzale Milanaccio, con la presenza del segretario regionale del Pd Paolo Furia, dell’onorevole Enrico Borghi, del consigliere regionale Domenico Rossi e dei segretari delle federazioni provinciali del quadrante nord-est (Novara, Biella e VCO).

«L’appuntamento di Vercelli rappresenta un momento importante per rilanciare l’attività politica in città, dopo il periodo pandemico - precisa il segretario provinciale uscente, Michele Gaietta.

Per accedere alla Sala sarà necessaria l’esibizione del Green Pass.