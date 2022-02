Sopralluoghi nelle scuole superiori: si preparano nuovi cantieri

Continuano i sopralluoghi preliminari del consigliere provinciale Pier Mauro Andorno rieletto lo scorso 18 dicembre 2021 cui sono state affidate le deleghe a Edilizia scolastica, Protezione Civile e rapporti con le Province, a seguito di un primo sopralluogo a Crescentino prima, Varallo e Borgosesia poi.

«Ho visitato - commenta Andorno - gli Istituti Cavour e Lagrangia di Vercelli. Nel primo sono previsti lavori di manutenzione straordinaria dei solai per un totale di 187mila euro, opere che verranno eseguite durante l’interruzione didattica. Abbiamo inoltre provveduto a candidare nell’ambito del PNRR la cosiddetta “ala nuova” per ottenere i fondi necessari all’adeguamento sismico. Nel secondo invece attualmente è in corso la procedura di gara per l’affidamento dei lavori, in merito alla sede Centrale, di messa in sicurezza delle facciate interne, il recupero dell’ingresso di via Duomo e la riqualificazione dell’aula magna mediante lavori di rifacimento dei pavimenti e la tinteggiatura, chiudendo poi con la riqualificazione impiantistica. Ulteriori 77mila euro saranno investiti per il rifacimento dei solai della sede dell’ex Istituto Magistrale di corso Italia».

Andorno sottolinea come la programmazione risulti costantemente centrale nel suo operato, in piena continuità con i criteri operativi della Provincia e in sintonia con il Presidente Eraldo Botta.

«Il lavoro dei tecnici provinciali è profuso, e voglio ringraziarli per la loro professionalità. Le scuole, prima che di proprietà della Provincia, sono dei ragazzi: sono il futuro del nostro paese e devono potersi formare nelle migliori strutture possibili», conclude.