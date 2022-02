CAMPIONATO UNDER 17 – Girone di qualificazione

Girone A – recupero 4^ giornata di ritornoMartedì 8.2.2022 – ad Alice Castello – Palestra Comunale.

Pallacanestro Femminile Vercelli - Basket Venaria 28 - 64(Parziali: 12 - 27; 19-43;24-54)

Tabellino: Cafasso 6; Carrozza 3; Dutto 3; Fiore; Giorgi 5; Nicolotti 2; Pintonello E.; Rizzato; Prinetti 7; Giuliani 2. – All.re Francesco Rimedio.

Alla ripresa del campionato Under 17, con il recupero della 4^ giornata di ritorno, la PFV ha subito una nuova battuta d’arresto casalinga ad opera del Basket Venaria per 28-64.I parziali della gara - 12-27; 19-43; 24-54; 28-64 - dicono chiaramente che non c’è mai stata partita tra le due contendenti, dal momento che erano di fronte una squadra fisicamente e tecnicamente assai più attrezzata e preparata dell’altra quale è il Basket Venaria, che quindi ha avuto la meglio senza incontrare troppe difficoltà.

Inoltre le padrone di casa non erano al completo, con defezioni importanti causa quarantene ed impedimenti vari, e le stesse presenti avevano pochi allenamenti nelle gambe per gli stessi motivi.

La squadra, per l’occasione, è stata integrata dalle “stakanoviste” della Under 15 Prinetti e Giuliani, che stanno giocando in tutti i gruppi della PFV (under 15,17 e 19), con grandissima ed encomiabile disponibilità.

A fine gara coach Rimedio non ha trovato aspetti positivi da sottolineare nella prestazione delle sue ragazze, obiettivamente un po’ sterili in attacco e neppure troppo determinate in difesa. Occorrerà lavorare ancora molto per riprendere il livello ante sosta natalizia e pandemica.