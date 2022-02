Mognon: Poche prenotazioni, niente pullman

Gentile direttore, chiedo un piccolo spazio per annullare il previsto pullman che faticosamente abbiamo cercato di organizzare per l'incontro di Sabato 12 in terra brianzola, tra la locale squadra e l'Hockey Vercelli.

Purtroppo le prenotazioni erano risicate e a malincuore ho dovuto prendere questa sofferta decisione.

Vorrei ringraziare la Società nelle persone di Racioppi e Torazzo per l'aiuto che ci hanno dato e vorrei sempre ringraziare alcuni sponsor che ci avevano concesso un sostanziale aiuto economico, che ci aveva permesso di chiedere un piccolo obolo, come spese per il torpedone.

Non nascondo la delusione, ma sono fiducioso che si possa tornare presto a sostenere i nostri giocatori anche fuori dalle mura amiche.