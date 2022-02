E' la notte di Amedeo Bagnis, atleta dei record

E' la notte di Amedeo Bagnis alle Olimpiadi invernali di Pechino. E tutta Tricerro tifa per il campione che, solo 4 anni fa, non aveva mai visto una pista di skeleton e che, alle 2,30 italiane, sarà in gara alle Olimpiadi.

Bagnis, nelle prime prove, si è già messo in mostra, arrivando 16° nella terza batteria e piazzandosi al quarto posto nella quarta. Tra poche ore, nella notte tra mercoledì e giovedì scenderà nelle prime due batterie, mettendo sicuramente tutta la grinta e l'entusiasmo che, finora, lo ha già portato molto lontano... Dalla pista di atletica del Campo Coni, dove aveva iniziato la sua avventura sportiva come sprinter, fino alle Olimpiadi, in una prova del tutto diversa, ma che regala emozioni e brividi a non finire. Classe 1999, ex studente dell'Istituto Agrario, Bagnis ha bruciato le tappe in uno sport spettacolare e ancora poco conosciuto.

Nelle ultime ore, sul display del Municipio di Tricerro, gia la scritta "Tricerro augura il podio ad Amedeo: Sü n'sèma!" e gli amici gli hanno invitato, un video realizzato e ideato interamente da loro, per augurare il più affettuoso e simpatico degli "in bocca al lupo" e Bagnis, con un post su Facebook, li ha ringraziati tutti: «Volevo ringraziare e salutare tutte le persone che hanno preso parte al video, dove mi salutate mi fate tantissimi complimenti dei grandissimi in bocca al lupo; siete veramente tantissimi e purtroppo non posso scrivere a tutti in privato. Detto ciò vi ringrazio ancora tantissimo e speriamo di vederci presto!».

Il suo sogno, Amedeo Bagnis, l'ha già coronato arrivando fino a Pechino... Ma si sa che per ogni traguardo raggiunto c'è sempre una nuova sfida da affrontare: dunque perché semttere di sognare?