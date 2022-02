"Benvenuti a Santhià": un dono per tutti i neonati

Un pacco di pannolini per neonati e il libro “Dieci dita delle mani e dieci dita ai piedini”: dal 2022 il Comune accoglie i nuovi con l’iniziativa “Benvenuti a Santhià”, per dare un simbolico saluto ai bebè nati nel corso dell'anno.

«Da sempre siamo sensibili alle problematiche sociali, per questa ragione ci è sembrato giusto creare un ambiente favorevole e accogliente per le coppie con bambini in tenera età. Così abbiamo deciso di omaggiare le famiglie dei nuovi nati, i cittadini del domani, con un dono di benvenuto. Un dono simbolico, certamente, ma speriamo sia gradito e faccia capire quanto per noi siano importanti le nuove nascite», commenta il Sindaco Angela Ariotti.

«È un’iniziativa in cui abbiamo creduto fortemente - commenta Giorgia Manchovas, consigliera che ha seguito il progetto insieme all’assessore Claudia Ulliana- ed è un modo con cui l’Amministrazione Comunale dà con orgoglio il benvenuto ai santhiatesi del domani»