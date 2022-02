Piazza Roma e cavalcaferrovia: interrogazione di Pd e lista civica

Piazza Roma e cavalcaferrovia Avogadro sono al centro di un'interrogazione protocollata dai consiglieri comunali del Pd e della lista Civica con primo firmatario il consigliere Michele Cressano. A dare lo spunto per il documento è una determina dirigenziale di fine 2021 sul tema “interventi di messa in sicurezza della piattaforma stradale di piazza Roma e interventi di messa in sicurezza del cavalcaferrovia di corso Avogadro” attraverso la quale sono stati destinati 18mila 563,42 euro per interventi di messa in sicurezza della piattaforma stradale di piazza Roma; e 96mila 140,63 euro per interventi di messa in sicurezza del cavalcaferrovia di corso Avogadro.

«Osservato che gli interventi eseguiti a più riprese dall’attuale Amministrazione in piazza Roma, a partire dalla sistemazione a verde, poi modificata per la realizzazione dell’impianto di irrigazione e ripresa nuovamente per la realizzazione di impianto di illuminazione, non sono stati esaustivi per la messa in sicurezza della viabilità tanto da destinare ora ulteriori 18mila 563,42 - si legge nel documento -; e che l’Amministrazione prevede una spesa di 96mila 140,63 per la messa in sicurezza di un cavalcaferrovia che dovrà essere abbattuto, si chiede se la necessità di procedere ad ulteriori investimenti per la sistemazione di piazza Roma, dopo che negli anni passati si erano già investite risorse per interventi che non hanno garantito la sicurezza della piattaforma stradale, sia attribuibile a un comportamento di buona amministrazione; e se la scelta di destinare ulteriori risorse per la messa in sicurezza di un’opera che la Giunta stessa intende abbattere sia attribuibile ad un comportamento di buona amministrazione».