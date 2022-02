Il virus arretra, anche tra bambini e ragazzi

Per la seconda settimana di fila, l'incidenza di contagi arretra anche in fascia scolastica. Ad attestarlo sono i dati diffusi con cadenza settimanale dall'Unità di crisi che, martedì, ha anche fatto anche il punto con i Sisp sui primi giorni di applicazione della nuova normativa che riguarda le quarantene e le autosorveglianze per la gestione del contagio a scuola, a cui ha preso parte anche un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale al fine di confrontarsi sulle eventuali criticità e raccogliere una fotografia aggiornata dei provvedimenti contumaciali attivi sul territorio.

Intanto, nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio, l’incidenza, ovvero i nuovi casi settimanali su 100mila per le specifiche fasce di età, è in diminuzione per la seconda volta: si conferma la tendenza della scorsa settimana.

Nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l’incidenza è di 1475.7 (-43,8%), con il calo più consistente. Nella fascia tra i 6 ed 10 anni si attesta a 2502.9 (-41,5%). La fascia 3-5 anni registra un’incidenza di 2019.6 casi (-37.7%). Nella fascia 11-13 anni l’incidenza è di 2138.2 (- 37,6%). Nella fascia 0-2 anni l’incidenza è di 1254.7 (-32,4%).