‘uBroker’: 'Bollette a zero grazie a formazione e strategia'

‘uBroker’ in continua crescita. La società che ha rivoluzionato i consumi di luce e gas, azzerando per prima al mondo le bollette incluse accise e Canone Rai guarda al futuro sospinta da un forte vento di crescita e novità.

Dopo un entusiasmante 2021 fatto di espansione e consolidamento, grazie anche all’introduzione del valore aggiunto della formazione on line con cui è stato possibile moltiplicare in modo esponenziale rete vendita, utili e sconti in fattura per chi aderisce al fidelity program Scelgozero.it , l’azienda fondata a Collegno nel 2015 da Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani – coloro che già nel 2008 salvarono più di 3mila PMI da una crisi certa grazie all’EuroCredito, prima moneta complementare italiana – si appresta a proseguire con rinnovato entusiasmo e altrettanto vigore sulla strada già felicemente intrapresa.

‘uBroker’, a oggi, ha superato ampiamente quota 100 milioni di fatturato aggregato , dando stabilmente occupazione a più di 50 dipendenti diretti e oltre mille fra professionisti, consulenti e collaboratori commerciali.

Fornendo giornalmente energia e calore a più di 150mila clienti sparsi in tutta Italia, di cui oltre 20mila fruiscono mensilmente di bollette a zero . Con lo sguardo sempre attento al principio della redistribuzione sociale della ricchezza : per cui l’impresa condivide stabilmente in misura crescente il frutto dei propri straordinari risultati con tutte le risorse umane e il portfolio clienti che l’hanno eletta a partner privilegiato per le proprie utilities.

Moltissimi i progetti sostenuti anche in ambito sociale, a cominciare dal sostegno continuativo a ‘BeChildren Onlus’ , attiva nel fornire sostegno e programmazione concreti allo sviluppo formativo, culturale e sociale dei piccoli terzomondisti. Sino all’apertura al mondo dello sport, con l’avvio di un progetto unico di ‘Pump Track’ finanziando quale main partner la realizzazione di uno fra i più evoluti, avanguardistici e innovativi circuiti del genere nel Comune di Pianezza, contribuendo alla pronta riqualificazione di un’area urbana di primo piano del territorio cittadino.

“Puntiamo sulla conoscenza e la trasparenza. Il pane quotidiano che condividiamo ogni giorno con la nostra squadra nel seguire un metodo con cui sette anni fa abbiamo trasformato le bollette da gioie e dolori in nuove opportunità di benessere e risparmio”, esordisce Cristiano Bilucaglia , Presidente di ‘uBroker Srl’.

“Ancor più con l’avvento della pandemia, siamo fieri di aver rappresentato per gli italiani, specie in un momento contingente di enorme crisi energetica, la strada maestra con cui ridurre i costi di luce e gas facendone al contempo un’occasione di reimpiego per tutti coloro che credono in se stessi scegliendo di aderire a un progetto industriale vincente con cui implementare le proprie risorse aumentando benessere e soddisfazione. Un obiettivo che contiamo di massimizzare ulteriormente anche per l’anno in corso”, conclude fiducioso l’imprenditore e mecenate piemontese da sempre vicino anche alle mense dei poveri e pluristimato dalle principali associazioni consumeristiche italiane per le sue idee capaci di fondere in perfetta simbiosi economia e società.