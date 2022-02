L'evoluzione del mercato automotive: dalle concessionarie all'acquisto online

Le tecnologie e il digitale hanno indubbiamente cambiato i mercati e il nostro modo di fare acquisti. Grazie alla rete, infatti, tutti hanno la possibilità di comprare da casa, o di informarsi su tutto ciò che gli interessa prima di prendere una decisione definitiva sul prodotto o sul servizio da acquistare. Questo discorso può essere applicato anche al settore automotive, spinto in modo massiccio dall’avvento del digitale e dell’online. Vediamo dunque come si è evoluto nel tempo questo comparto, passando dalle classiche concessionarie fisiche al mondo digital.

Come è cambiato nel tempo il settore auto grazie all’online

Lo dicono i dati: è cambiato, e cambierà tutto. Stando a quanto dicono gli esperti, infatti, entro l’anno 2025 il 25% dei clienti acquisterà la propria auto tramite le piattaforme digitali, e si parla di previsioni a livello mondiale. Non solo, perché anche i classici concessionari si adegueranno al digitale, e diventeranno sempre più smart e tecnologici. Molti punti vendita chiuderanno i battenti, un po’ come avvenuto di recente con alcune catene di negozi e shop, che hanno preferito battere la strada del digitale, meno costosa e decisamente più remunerativa. E le concessionarie che decideranno di restare fedeli alle tradizioni, alla fine, potranno reggere l’urto della rivoluzione del digitale ? Si dovranno attrezzare, al pari di tutti gli altri settori oscurati dal web, anche per via dell’accelerazione data dalla pandemia e dalla crisi sanitaria, vero e proprio boost per gli acquisti online. Oramai il cliente medio svolge gran parte del lavoro informativo tramite il web, e dunque non ha bisogno del supporto dei venditori in loco, perché non deve essere convinto: sa già cosa gli piace e cosa deve prendere.

Di conseguenza, il supporto telematico da remoto potrebbe diventare un modo intelligente per farsi notare.

Il boom di acquisti di auto online e le categorie più ricercate

Oggi come oggi le auto vengono acquistate sempre più spesso tramite il web, grazie alle piattaforme specializzate e ai portali di annunci. Anche in questo caso giungono in supporto i dati, che chiariscono l’impatto del digitale nel settore automotive.