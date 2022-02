Accusato di bruciare rifiuti sul piazzale della cascina, rischia una condanna a 3 anni

Rischia una condanna a 3 anni e un mese di reclusione il titolare di un’azienda agricola del vercellese che ha collezionato tre denunce, da parte dei Carabinieri Forestali di Albano, per incendio e per l’illecito smaltimento di rifiuti anche pericolosi.

La vicenda, recentemente giunta nelle aule del Tribunale di Vercelli, si dipana tra il 2019 e il 2020 e inizia una notte del settembre 2019 quando i Vigili del Fuoco vengono allertati per un rogo che un automobilista ha visto in una cascina della zona di San Giacomo Vercellese. A bruciare, sul piazzale della tenuta, sono rifiuti di vario genere tra i quali anche una frigorifero e altri materiali considerati speciali. Il giorno successivo sono i carabinieri forestali a presentarsi nella tenuta elevando al titolare un verbale e aprendo un fascicolo che sarebbe stato archiviato se, entro sei mesi, l’imprenditore avesse consegnato la bolla attestante il corretto smaltimento di tutto il materiale. A qualche mese di distanza, però, sono gli stessi carabinieri a incappare nuovamente in un rogo di rifiuti, consumato sempre nel medesimo luogo: i militari, questa volta, nei pressi del rogo trovano anche l’imprenditore che diventa così destinatario di un secondo procedimento. Nel frattempo arriva il lockdown e nell’estate 2020, la terza denuncia: questa volta a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine è un altro agricoltore per segnalare miasmi e acqua sporca in uno dei corsi d’acqua della zona. I militari risalgono la roggia e arrivano nuovamente nella stessa proprietà, dove si trova anche un impianto di compostaggio e biomasse. I militari ritrovano il solito cumulo di rifiuti non ancora smaltito. A quel punto il fascicolo, anziché essere archiviato, passa alle aule del Tribunale. Nei giorni scorsi la discussione di accusa e difesa: secondo il pubblico ministero non ci sono dubbi sulla responsabilità dell’imputato nei confronti del quale è stata chiesta una condanna a 3 anni e un mese considerando più grave il reato di incendio e unendo i capi dal vincolo della continuazione.

Richiesta di assoluzione, invece, da parte del legale: «Per il reato di incendio, il più grave tra quelli contestati, non c’è la prova che sia stato il mio cliente ad appiccare il rogo», ha detto. Richiesta di assoluzione anche per l’illecito smaltimento di rifiuti pericolosi poiché, secondo il legale, tra le macerie del rogo non c’era la possibilità di capire quali rifiuti fossero pericolosi e quali no. La sentenza è attesa a marzo.