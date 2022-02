Potature in via XX Settembre: diveti di sosta e senso unico

Potatura in vista per le alberate di via XX Settembre: in contemporanea con i lavori, previsti da lunedì 14 a martedì 22 febbraio, il Comune ha disposto una serie di variazioni al traffico e di divieti.

In particolare: nei giorni feriali, durante il periodo dei lavori, dalle ore 7 alle 17 sono istituiti il senso unico di marcia in direzione di Largo d’Azzo e il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, di tutti i veicoli nel tratto tra via Santorre di Santarosa e largo d’Azzo.

Inoltre, dal 14 febbraio sino al termine dei lavori, dalle 7 alle 17, sul viale ciclo-pedonale di via XX Settembre è temporaneamente vietata la circolazione delle bici e il transito del pedoni, a esclusione dei soli residenti.

Sempre dal 14 al 22 febbraio 2022, in via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra via Menotti e via XX Settembre, sono vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.