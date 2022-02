"Fascismo e foibe tra storia e propaganda": incontro con Eric Gobetti

In occasione del Giorno del Ricordo, Anpi Vercelli organizza il primo di una serie di incontri sul tema “La ricerca storiografica e l’uso politico della revisione” che vedranno come ospiti storici e studiosi.

Il primo appuntamento, dal titolo "Fascismo e foibe tra storia e propaganda" ha come relatore Eric Gobetti, studioso del cosiddetto "confine orientale" e autore di pubblicazioni e studi sull'argomento: l'incontro viene ospitato al Salone Soms di via Borgogna lunedì 14 febbraio alle 18 e viene anche trasmesso in streaming su Facebook.

«Per garantire la sicurezza ai partecipanti è necessario prenotarsi scrivendo a anpicittadino.vc@gmail.com - spiegano gli organizzatori -; l’accesso è consentito solo con geen pass ed è obbligatorio l’uso della mascherina».

La conferenza si pone l’obiettivo di fornire elementi per approfondire e comprendere il dramma delle foibe e dell'esodo, le cause e la dinamica degli eventi e la loro dimensione senza negarne o sminuirne la gravità. «Sarà un'analisi accurata delle contrapposizioni che a partire dagli anni '20 del secolo scorso sorsero tra popolazioni di etnie diverse».