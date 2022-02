PFV Under 19 altro ko (ma con tre under 15 e assenze varie)

CAMPIONATO UNDER 19 -

Girone A – qualificazione – recupero 4^ giornata di ritorno

Lunedì 6.2.2022 a Biella– Palestra Salesiani

Basket Femminile Biellese - Pallacanestro Femminile Vercelli 98-45

(Parziali: 19-7; 45-20; 69-33)

Tabellino: Francese A. 7; Lo Ndeye 2; Dikrane 2; Prinetti 10; Ifa Uwaidae 7; Zanetti; Giuliani 3; Momo C. 14; Liberali; Franzo. All.re Adriana Coralluzzo

Nel recupero della quarta giornata di ritorno del girone “A” di qualificazione del torneo Under 19, la PFV è stata sconfitta 98-45 a Biella dal B.F.B., che è una delle pretendenti al titolo regionale.

Nonostante il cospicuo scarto finale, a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, si può considerare che il -70 subito in casa all’andata è stato sensibilmente ridotto e che, per la prima volta in questa stagione, le Under 19 vercellesi hanno messo a segno 45 punti.

E’ poco, certamente, ma in considerazione delle difficoltà incontrate a costruire il gruppo squadra da settembre e del suo non semplice “assemblaggio” in corso d’opera, spesso ostacolato dal Covid e dagli infortuni, ciò è comunque un piccolo passo avanti.

Il tutto tenuto conto che la PFV non ha potuto schierare la miglior formazione (sempre per infortuni e malattie vari), che Zanetti si è infortunata dopo soli 5’ e che delle giocatrici scese in campo tre erano Under 15 (2007) e due alle prime armi quanto a basket effettivamente giocato.

Coach Adriana Coralluzzo, a fine gara si è detta, tutto sommato moderatamente soddisfatta dei miglioramenti registrati dalla squadra in fase d’attacco e dell’atteggiamento tenuto in partita da tutte le ragazze, pur non nascondendosi l’estrema difficoltà a difendere in modo adeguato sul semplice pick and roll delle biellesi, giochino con il quale le padrone di casa hanno costruito gran parte della loro vittoria, procurandosi numerose soluzioni di tiro da tre punti andate a segno.

Claudio Roselli