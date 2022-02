Auto in fiamme sulla bretella Santhià - Stroppiana

Auto in fiamme, nel pomeriggio di martedì, lungo la bretella Stroppiana - Santhià all'altezza dello svincolo con la A26. Poco prima delle 17 una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta sulla bratella E25, in direzione Alessandria, per domare le fiamme che si erano sprigionate. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e non ci sono stati nemmeno disagi alla viabilità, rimasta sempre regolare.