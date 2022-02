Abbattuto il fienile pericolante vicino all'area industriale

E' stato abbattuto il vecchio fienile che si trovava sul bordo della strada che conduce all’area industriale di Borgosesia, in località Girussola: «L’edificio era fatiscente – spiega l’assessore all’Urbanistica del Comune di Borgosesia, Eleonora Guida – ed essendo una proprietà del Comune di Valduggia sul territorio di Borgosesia, insieme al sindaco Luca Chiara abbiamo stabilito di abbatterlo».

Il vecchio edificio costituiva un oggettivo pericolo per i passanti, per questo gli amministratori, dopo un sopralluogo per verificarne a fondo le condizioni, hanno deciso la messa in sicurezza dell’area mediante la demolizione del fabbricato.

«Il risultato è frutto della collaborazione tra amministrazioni – commenta l'assessore – fondamentale nel rispetto dei cittadini: ringrazio il sindaco Luca Chiara per avere effettuato con urgenza questo intervento, che mette in sicurezza il territorio e che anche dal punto di vista del decoro urbano risulta rilevante, avendo eliminato un edificio in rovina, pessimo “biglietto da visita” all’ingresso dell’area industriale».