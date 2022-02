Sconfitta con (tanto) onore

CAMPIONATO UNDER 15 -

Girone A di qualificazione – 6^ giornata di ritorno

Domenica 6.2.2022 a Venaria Reale (TO) Pal. Sport Club - ore 11,30

A.D. Basket Venaria -Pallacanestro Femminile Vercelli 77-35

(Parziali: 26-8; 39-14; 57-21)

Tabellino: Bari 2; Dikrane 2; Giuliani 14; Prinetti 10; Dipace 4; Panelli 3; Trotti. Dir. Acc. Roberto Cavallaro.

Ridotte ai minimi termini numerici, causa Covid, le under 15 della PFV sono comunque scese in campo in quel di Venaria Reale per disputare la sesta di ritorno – salvo recuperi – tornandone sconfitte per 77-35.

Ma, al di là del risultato finale, va elogiata la grande disponibilità delle sette giocatrici sette che hanno affrontato la trasferta mattutina, di cui cinque del gruppo Under 15 e due aggregate dal gruppo under 13, guidate in panchina dal dirigente Roberto Cavallaro, onnipresente, stante il perdurare dell’assenza dei coach Gianfranco Amastasio.

Nonostante le difficoltà contingenti dovute alle continue quarantene Covid, queste persone, con il loro attaccamento alla società, stanno consentendo alla PFV di onorare i campionati cui è iscritta, il che non è poco di questi tempi.

Un plauso particolare alla terna di giocatrici del 2007 Dikrane, Giuliani e Prinetti che sta rispondendo sempre presente alle convocazioni sia con le Under 15, sia con le Under 19 e – se necessario –con le under 17.

Questi i parziali dei quarti: 26-8; 39-14; 57-21; 77-35: ovviamente a senso unico, ma in sette con due esordienti U13, onestamente, la PFV non poteva fare di più.