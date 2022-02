Tangenziale Nord, senso unico alternato nella zona dell'incidente mortale

A distanza di una settimana dal drammatico incidente costato la vita a Giovanni Caputo, 55 anni, gommista di Franchino Gomme, in corso Prestinari, il traffico lungo la Tangenziale Nord resta regolato da un senso unico alternato all'altezza del ponte sul fiume Sesia.

Non è ancora stata ripristinata, infatti, la barriera protettiva divelta dal tir - poi precipitato nel campo sottostante - contro il quale è finita l'auto del commerciante vercellese. Pertanto la viabilità scorre a senso unico alternato su una sola corsia (quella in direzione Vercelli) regolato da un semaforo. Agli automobilisti si raccomanda prudenza soprattutto nelle ore notturne e in caso di nebbia.

Intanto, terminati tutti gli accertamenti, la Magistratura ha concesso il nulla osta per l funerali di Caputo.

