Il virus (lentamente) arretra: nel vercellese i ricoveri sono 54

Erano 52, all'aggiornamento di venerdì, i posti letto covid occupati nei presidi dell'Asl Vercelli. Undici i posti liberi: scende lentamente il numero dei ricoveri che, tuttavia, non riguardano solo pazienti vercellesi ma anche persone inviate da altre Asl che si sono trovate in difficoltà nel momento di massima circolazione del virus.

Tre su 10 i posti occupati in terapia intensiva che necessitano di ausili per la respirazione. Tutti occupati, invece, i 12 posti in Malattie Infettive che ha rimodulato la disponibilità aggiungendo altri otto posti al terzo piano: sei di questi venerdì risultavano occupati.

Tutti pieni anche i 20 posti covid in Pneumologia, mentre nell'area covid di Borgosesia, sono occupati 11 letti su 13 disponibili. Nel precedente aggiornamento erano risultati occupati 58 dei posti letto disponibili: dunque, anche se lentamente, il dato migliora, così come sta arretrando, questa volta in modo decisamente marcato, il numero delle persone positive che, al culmine della quarta ondata avevano sfiorato le seimila unità.

Buoni dati anche dal monitoraggio delle Rsa: dall'ultima cabina di regia con Prefettura e istituzioni locali è emerso che, sui 1628 ospiti delle circa 40 Rsa vercellesi, i positivi sono 74, uno solo dei quali ricoverato per un quadro clinico particolarmente delicato. Tra gli operatori, invece, i positivi sono 24.