Engas Hockey Vercelli perde di un soffio in casa contro il Bassano

Engas Hockey Vercelli perde di misura contro Ubroker Bassano per 4 reti a 5. Match intenso, passato da HV a rincorrere nello score. Fatale per l’Engas, di nuovo, aver preso un gol (precisamente il secondo del Bassano durante il primo tempo) in condizioni di superiorità numerica. Da rimarcare, in senso negativo, gli errori su tiri liberi (due stasera) e la mancata realizzazione di un rigore. La squadra di Punset ha comunque dimostrato e ribadito in pista il proprio marchio di fabbrica: il carattere. Sotto di tre reti, è riuscita ad accorciare sino a sfiorare il pareggio in un finale all’arrembaggio davvero molto tirato in cui è mancato anche un pizzico di fortuna. In classifica HV è a pari punti (22) con Valdagno e Grosseto, formalmente dietro a loro per via della differenza reti, quindi al nono posto. Prossimo turno, in trasferta a Monza sabato prossimo, 12 febbraio, alle 20.45

Primo tempo: inizio brioso con rovesciamenti di fronte ma poca precisione nelle conclusioni. Catala para una conclusione di Tataranni, segue una bella azione Moyano-Zucchetti con il numero 84 nerogialloverde che non conclude in maniera incisiva. Dalla parte opposta Verona, col guanto, dice no ad Ambrosio. Poi, Coy scocca un potente tiro, l’estremo difensore vercellese è di nuovo bravissimo. A seguire, su contropiede, grandissima chance per HV con Moyano che coglie un palo. Appena dopo il primo time out della gara, Coy si produce in una bella girata sotto porta, ma senza sboccare il risultato. Sono proprio gli ospiti a portarsi in vantaggio al decimo minuto di gara con un tiro di Ambrosio che, da media distanza, infila Verona dal basso. A strettissimo giro, Catala atterra Moyano e viene punito con il cartellino blu. Capitan Tataranni si incarica della battuta del tiro diretto che non fallisce: siamo 1-1. Muglia colpisce Zucchetti con uno spintone gratuito, cartellino blu. Di nuovo Tataranni prova a trasformare ma Nicoletti para sia il tiro che la ribattuta del Tata. Subito dopo, episodio particolare del match: lunga pausa con gli arbitri a discutere con il Bassano con poi la partita a riprendere senza Ambrosio, punito con cartellino blu, a causa di un errore nel rientro in pista con i veneti a giocare per alcuni secondi in 5 contro 5 invece che 4. Al quindicesimo minuto, HV subisce di nuovo gol in situazione di superiorità numerica: Amato, con azione personale, porta il Bassano in vantaggio. Seguono due tentativi di Brusa e Zucchetti. Gli ospiti segnano ancora: stavolta con Scuccato che conclude sotto rete un’azione dei suoi. Il match prosegue con le due squadre ad alternarsi in fase offensiva. In un paio di occasioni, Bassano è bravo a rubar pallina ad HV in area impedendogli la conclusone. Amato ci prova da lontano, Zucchetti tira alto sulla traversa. La prima frazione termina 1-3 .

Secondo tempo : in pista ci sono Mattugini e Maniero per l’Engas che si produce in un pressing continuo in area avversaria nei primi minuti. Moyano prende un palo. Bassano si fa vedere con una conclusione di Muglia su cui Verona ben si oppone. Vercelli accorcia meritatamente le distanze al decimo di gioco con Mattugini che infila Catala su assist di Zucchetti. HV continua a pressare la porta avversaria. Poco dopo, però, gli arbitri sanzionano Moyano con cartellino blu per fallo su Muglia. Ambrosio batte il tiro ad uno e realizza il quarto gol per i veneti, con un margine di nuovo di due gol. Poco dopo Sisti ruba palla, scambia con Tataranni che gli restituisce pallina: l’argentino, però, non riesce a concludere. A seguire, cartellino blu molto contestato (e contestabile!) per Matteo Brusa a causa di un fallo su Muglia. Proprio il numero 9 del Bassano effettua il tiro ad uno che Verona para, non “abboccando” ad una finta: si resta sul 2-4. Pochi istanti dopo, lo stesso Muglia colpisce la traversa. HV non sta a guardare ed è estremamente insidioso con Sisti. Il Bassano sfrutta il power play segnando la propria quinta rete con Cancela su azione. HV ancora si produce in attacco ma senza fortuna. Moyano subisce un netto fallo in area avversaria: è rigore. Tatranni si porta sul dischetto, Catala para, lo score non si muove dal 2-5. Il Vercelli accorcia le distanze con Sisti dalla destra che ben conclude, con una fiammata personale di qualità, un’iniziativa prolungata della squadra. Poco dopo, Ambrosio stende a metà campo Moyano, cartellino blu. Zucchetti batte il tiro ad uno ma senza successo. Trascorre una manciata d’istanti e proprio lo stesso Zucchetti riapre il match con un fendente da media distanza. Mancano poco più di due minuti e le squadre sono divise da una sola rete: Engas tenta il tutto per tutto con trenta secondi giocati senza portiere. Verona, poi, rientra. Le occasioni non mancano, il risultato resta sul filo sino all’ultimissimo, ma la partita termina sul 4-5 per il Bassano. A sirena suonata, tensione fra le due squadre, che poi rientra con il saluto finale.

TABELLINO

Formazioni: Engas Hockey Vercelli : Verona fra i pali, Tataranni (C), Zucchetti, Moyano, Maniero, Brusa, Sisti, Mattugini, Pasciullo. Allenatore: Sergi Punset Ubroker Bassano : Catala in porta, Amato (C), Ambrosio, Muglia, Cancela, Coy, Scuccato, Geremia, Nicoletti. Allenatore : Fernando Bubois Nunes

Arbitri: Giovanni Andrisani e Joseph Silecchia

Reti: 1°T 15’08 Amato (Bassano) 0-1; 14’13 Tataranni (HV) 1-1; 10’01 Amato (Bassano) 1-2; 8’01 Scuccato (Bassano) 1-3 2°T 15’56 Mattugini (HV) 2-3; 14’00 Ambrosio (Bassano) 2-4; 9’24 Cancela (Bassano) 2-5; 3’15 Sisti (HV) 3-5; 2’04 Zucchetti (HV) 4-5