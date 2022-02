Pagelle della Pro (contro Virtus Verona)

RIZZO: 7

Piccolissime ingenuità sui rinvii, ma perfetto nel resto: a “leggere” le trame offensive in area e a parare anche un gran colpo di testa (a gioco fermo).

AURILETTO: 6,5

Solita prestazione attenta. Un punto fermo.

MINELLI: 6

Buona gara, difetta in personalità nel comandare il pacchetto arretrato e dettare i tempi delle ripartenze.

CRISTINI: 6

A volte in difficioltà, ma in area, soprattutto nel gioco areo, è preziosissimo.

BRUZZANITI: 6

Non è ancora il giocatore devastante ammiranto all'inziio dell'anno passato, ma sta crescxendo. Suo il cross dal fondo da cui è nato il gol della Pro.

EMMANUELLO: 6,5

Si sacrifica nel gioco di contenimento (spesso è iul centrocampista più arretrato) e tanta anche la via del gol.

VITALE: 6

Buona prestazione, anche se a volte sembra eclissarsi. E comunque: ha tecnica, con la palla al piede può sempre inventare l'imbucata o la giocata di classe.

CRIALESE: 6,5

Quando serve diventa il quarto dietro. Buoni spunti anche in fascia (l'assit per Bunino, per esempio).

PANICO: 6,5

Qulche gran bella giocata (palo compreso), qualche pausa di troppo.

DELLA MORTE: 7,5

Il migliore, e non solo per il gol partita. Per i cross, per la pericolosità, per il gran correre.

BUNINO: 6

Un po' in ombra, oggi.

COMI: 6

Anche lui (gioca però nel momento di maggior pressione dEgli avversari).

ROLANDO: 6

Si impegna, ma non è al massimo.

GATTO: 6

IEZZI: 6

BELARDINELLI: ng

LERDA: 7

L'atteggiamento vincente, che voleva lui dalla squadra, c'è stato fino al gol di Della Morte. Nel primo tempo la squadra avrebbe meritato di raccogliere di più. Nella ripresa, invece, la Pro Vercelli ha sofferto, impedendo però agli ospiti di rendersi pericolosi dalle parti di Rizzo. Da quando è alla guida della squadra sono arrivate 3 vittorie e 4 pareggi. Il fiore all'occhiello è la difesa: 1 solo gol subito e la consacrazione di Matteo Rizzo. Ora per Lerda l'esame di un trittico di fuoco: le due trasferte consecutive con Sudtirol e Feralpisalò e poi la gara interna col Renate. Come diceva De Flippo, gli esami non finiscono mai. Soprattutto nel calcio.