Lerda: «Meritavamo di più, nessun caso Comi»

«Meritavamo di passare in vantaggio già nel primo tempo: abbiamo avuto il palo e 3-4 situazioni dove potevamo avere un pizzico di fortuna in più. La squadra ha fatto quello che doveva fare. Hanno tenuto bene il campo ed hanno giocato con personalità, quando si poteva giocare dietro l’hanno fatto con due tocchi» dichiara Mister Lerda al termine della vittoria della Pro Vercelli contro la Virtus Verona. Il tecnico della Pro poi prosegue: «Sapevamo che non era facile, non esistono partite semplici: loro hanno cambiato sistema di gioco tre volte, non era facile. Abbiamo fatto bene ed abbiamo fatto una buona gara: sono contento di tutti. Dovevamo cancellare la gara opaca di martedì, è stata una bella risposta dei ragazzi».

Nonostante l’assenza di Masi altra rete inviolata?: «Noi in questo momento, ma già da quando siamo arrivati, abbiamo cercato di trovare un equilibrio. I ragazzi si stanno comportando bene e tutti, sottolineo tutti, stanno facendo bene: per avere una linea cosi alta davanti si deve lavorare bene, ed è quello che fanno. È un plauso collettivo».

Comi?: «Non ha problemi fisici, ha bisogno di trovare la condizione ottimale: prima della gara contro la Juve veniva da un lungo stop, si allenava a singhiozzo. Ha fatto quello strappo con la Juve dato che è una partita che sente molto e gli dava motivazioni, però non può avere troppa continuità se non hai lavoro alle spalle. Il calcio ha le sostituzioni e le rose più ampie, c’è anche un’intensità diversa. Ai miei tempi se non giocavi sembrava fosse morto il gatto, ora è diverso: oggi chi entra può fare la differenza, vedi oggi con quelli che sono subentrati». Lerda prosegue ancora: «Bene Belardinelli, è entrato bene anche se viene da una pubalgia e non è troppo in condizione. Se sei un titolare o un cambio conta poco, conta come giochi: meglio 60 minuti fatti bene che 90 fatti male e via dicendo. Io valuto in settimana e chi è più in condizione, valuto gli avversari che determinano le scelte ma tengo conto di tutto. Non conto il nome, conto chi può dare il 100%».

A commentare la gara è stato anche l’autore del gol Della Morte. L’attaccante delle Bianche Casacche a risposto alle varie domande dei giornalisti presenti: partita approcciata nel modo giusto, il tuo gol l’ha sbloccata?: «Diciamo che è una vittoria importante, non era facile: abbiamo affrontato una buona squadra. Siamo riusciti a sbloccarla ma nel primo tempo meritavamo il vantaggio. Siamo stati bravi a tenere il risultato».

Partita difficile, ci hai creduto molto per segnare?: «Dedico questo gol ai miei compagni: in settimana ci alleniamo forte, andiamo bene e proviamo a vincere ogni partita. A volte ci si riesce ed a volte no, ma noi siamo una squadra che sempre da il massimo. Siamo un gruppo sano ed unito, il gol lo dedico a loro».

Hai cambiato tre ruoli?: «Mi trovo bene a fare questo ruolo, mi piace giocare ovunque. Sotto la punta mi piace molto, mi trovo bene».