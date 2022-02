Ai domiciliari per una vecchia condanna, commette un altro furto. In cella un 67enne

Ai domiciliari per scontare una condanna in seguito a furti commessi nel lontano 2009, mette a segno un altro colpo ai danni di un supermercato cittadino.

Così, per un 67enne vercellese, ben noto alle forze dell'ordine, si sono aperte le porte del carcere. Venerdì mattina, in virtù di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria, la Polizia di Stato ha arrestato l'uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, resosi colpevole del reato di furto.

In particolare l’uomo era già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare poiché condannato per numerosi furti avvenuti nell’anno 2009, in luoghi di culto tra i quali il locale Seminario Vescovile.

All’epoca dei fatti, durante le indagini effettuate dalla Squadra Mobile erano stati rinvenuti, nell’ambito di una perquisizione domiciliare, mobili del seminario, assegni e altri oggetti, tutti provento di furto; era stata, inoltre, rinvenuta, nascosta all’interno di un mobile, una pistola illegalmente detenuta, che il malvivente era solito portare con sè durante le azioni delittuose che perpetrava.

Agli inizi del 2022, il soggetto si era reso responsabile di un altro furto in un supermercato cittadino; identificato, era stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato in questione. A seguito della vicenza è stata così sospesa la detenzione domiciliare ed è stato emezzo un provvedimento di carcerazione.