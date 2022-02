Olimpiadi invernali: inizia l'avventura di Amedeo Bagnis

Con l'accensione della fiamma e la sfilata della delegazione azzurra, capitanata dalla portabandiera Michela Moioli, è iniziata l'avvenuta olimpica del tricerrese Amedeo Bagnis, 22enne campione di skeleton. Ex studente dell'istituto Agrario, passato dall'atletica allo skeleton, Bagnis ha ottenuto il passaporto per le Olimpiadi lo scorso 15 gennaio, chiudendo 15° nell'ottava e ultima tappa della Coppa del Mondo.

Sei mesi dopo il bronzo di Federica Isola alle Olimpiadi estive, i vercellesi avranno la possibilità di emozionarsi e tifare per un altro "atleta di casa", impegnato, tra l'altro, in una disciplina mozzafiato.

Qui un video tratto dalla pagina Facebook della Ibs sull'atleta vercellese

Bagnis inizierà lunedì le prove di qualificazione così come un'altra atleta proveniente dal vicino casalese, Valentina Margaglio, pure lei impegnata nello skeleton.

L'atleta di Tricerro, neofita di una disciplina di velocità sul ghiaccio che non è proprio comune né nel vercellese né in Piemonte, un record, comunque, lo ha già centrato, riuscendo in soli 4 anni a qualificarsi per le Olimpiadi invernali. Un traguardo da sogno, certo, ma che rappresenterà di certo il trampolino per altri risultati.

Forza Amedeo, dunque!