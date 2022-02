Quarona fa i conti con la siccità: un'ordinanza limita il consumo dell'acqua

Quarona inizia a fare i conti con la prolungata siccità che sta caratterizzando un inverno assai poco piovoso e parecchio freddo. Due elementi che, per l'alta valle, si traducono in una significativa contrazione delle risorse idriche a servizio dell'acquedotto comunale.

Così, per evitare che si possano avere problemi di scarsa erogazione, il sindaco Francesco Pietrasanta ha emesso un'ordinanza che invita a limitare i consumi idrici ai soli usi essenziali e non eccedere negli sprechi, in modo da preservare il più possibile il servizio di acqua potabile.