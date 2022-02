Proposte di lavoro a Vercelli: le occasioni da cogliere al volo

Cercare un lavoro a Vercelli è semplice grazie alle tante inserzioni che si possono trovare sul sito AnnunciLavoro360, nato proprio per mettere a disposizione in una pagina sola i vari annunci di lavoro presenti sul web. Insomma, un aggregatore di inserzioni, che agevola in maniera evidente il compito di chi desidera un nuovo impiego. Ci sono tante offerte di lavoro a Vercelli , per esempio, per chi cerca un ruolo da baby sitter, anche per bambini molto piccoli. Il ristorante Old Wild West, invece, ha bisogno di camerieri di sala che si occupino di riordino e riassetto della sala; è preferibile aver già maturato esperienza in questo ambito. Inoltre, occorre dare la propria disponibilità per lavorare sia in settimana che nel week-end, e occorre una certa predisposizione al lavoro di gruppo.

Operai e magazzinieri

Un’azienda di Borgosesia del settore della falegnameria ha aperto le selezioni per un operaio di produzione destinato a occuparsi della lavorazione del legno in laboratorio; si tratta di un’impresa che è specializzata nella produzione di mobili, di pavimentazioni, di porte, di serramenti e di articoli in legno in generale. Una realtà del comparto automotive, invece, attraverso la filiale di Adecco di Santhià ricerca un operaio di produzione di categoria protetta. È richiesto aver maturato un’esperienza anche minima come operaio in contesti produttivi; tra le altre mansioni, il candidato dovrà fornire supporto per ciò che riguarda la manutenzione ordinaria. Sempre rimanendo in tema di operai, è urgente la ricerca di un operaio per cantieri stradali che sarà impegnato nella posa della fibra ottica. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno, ed è richiesta una precedente esperienza, anche minima.

Una proposta per un banchista di utensileria

Consultando le tante offerte di lavoro attive a Vercelli spicca quella per un banchista di utensileria a cui viene proposto un contratto a tempo indeterminato. Il candidato che passerà le selezioni verrà assunto da un’azienda del settore automotive; fra i requisiti elencati ci sono la conoscenza delle tecnologie dei materiali, dei processi produttivi e del disegno tecnico e il possesso di diploma di istituto tecnico.

Lavori in ufficio: quale scegliere?

Un HR Manager viene ricercato da Amazon, mentre un’altra azienda ha bisogno di un senior corporate IT business analyst che potrà approfittare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il candidato sarà chiamato a governare l’implementazione di progetti e dovrà collaborare in maniera proattiva, in ambito manifatturiero, con il team ERP. Un addetto al magazzino, invece, è necessario per una realtà internazionale ben consolidata del settore logistico. La catalogazione e la movimentazione della merce saranno due delle principali mansioni svolte da chi verrà selezionato; sono previsti due turni di lavoro a rotazione. È necessario avere già maturato esperienza nel settore, e il contratto che viene proposto inizialmente è a termine, seppure con possibilità di proroghe.

Contratto a tempo indeterminato: a Vercelli si può

È a tempo indeterminato, invece, il contratto che viene offerto a chi sarà assunto in qualità di junior corporate IT business analyst da parte di un’azienda molto rinomata nel settore farmaceutico. La risorsa entrerà a far parte del team ERP e, fra l’altro, sarà impegnata nell’organizzazione di corsi di formazione in questo ambito. Sempre a Vercelli, si può trovare lavoro anche come assistente amministrativo per una mansione di back e front office. Il candidato ideale vanta una competenza ottimale del pacchetto Office ed è disponibile a iniziare a lavorare da subito; si occuperà, tra l’altro, di job analisys e di ricerca e selezione, con lo screening di candidati e la pubblicazione degli annunci.

Un geometra di cantiere

Un’azienda del settore edile che ha sede in provincia di Vercelli sta ampliando il proprio organico e, per questo motivo, sta valutando la selezione di geometri che possano essere assunti come tecnici di cantiere e di laboratorio. Per chi, infine, ritiene il lavoro da dipendente un’opzione secondaria, ci sono possibilità di avviare un’attività imprenditoriale in proprio grazie ad Herbalife, una realtà che vanta più di 40 anni di esperienza nel settore, conosciuta a livello mondiale. Si tratta di una soluzione consigliata a chi, fra l’altro, non vuole essere vincolato dagli orari di lavoro e intende gestire il proprio business in maniera del tutto autonoma.