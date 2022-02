«Interventi urgenti sul fabbricato Asl di via Marconi»

Una lettera dai toni chiari e decisi, seguita da una risposta sollecita: ecco riassunto lo scambio avvenuto nelle scorse ore tra il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, e il direttore generale dell’Asl VC Eva Colombo, riguardo al fabbricato che l’Asl possiede in via Marconi, a Borgosesia, e che si presenta in condizioni non più decorose.

«Valutate personalmente le condizioni dell’immobile – dice Tiramani – ho rilevato, insieme ai tecnici del Comune, che non solo l’aspetto dell’edificio appare fatiscente, ma anche a livello di sicurezza urbana è necessario intervenire tempestivamente. Abbiamo quindi inviato una urgente comunicazione all’Asl, e stamattina, nel corso di un incontro, il direttore generale Colombo mi ha assicurato che si provvederà quanto prima ad intervenire come richiesto».

Molti gli elementi sui quali si è soffermata l’attenzione del sindaco: «E’ necessario intervenire sulle facciate esterne – spiega – per sistemare finestre e tapparelle, sostituendo quelle che non possono essere riparate. Occorre inoltre ripristinare le parti deteriorate delle facciate e garantire che i locali inutilizzati siano opportunamente chiusi e quindi non accessibili. Infine, abbiamo chiesto che sia fatta la manutenzione del verde, che attualmente invade la pubblica via».

L’Asl ha subito preso atto della situazione, assicurando che sarà fatto quanto il sindaco ha indicato.

«In questi anni abbiamo molto lavorato per il decoro urbano di Borgosesia – aggiunge Tiramani – risolvendo, grazie a una fattiva collaborazione tra comune e cittadini, situazioni che si protraevano da tempo, a tutto vantaggio del tessuto urbano e del valore degli edifici. Insomma – conclude – una città più bella è anche una città più ricca».