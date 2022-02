Nuovi orari per gli hub vaccinali. Ultimi giorni di lavoro per Caresanablot

Con il mese di febbraio viene rimodulata l'attività dei centri vaccinali del territorio che, dopo open day e corse contro il tempo per garantire a tutti il rinnovo dei green pass in scadenza, possono riprendere la loro attività normale con l'obiettivo di raggiungere le 500 somministrazioni quotidiane.

La sede di Caresanablot, su prenotazione e con accesso diretto, termina la propria attività questa settimana: dall'1 al 4 febbraio sarà aperta con orario 9-13; il 5 febbraio 9-12.30 e 14-17; il 6 febbraio 9-13.

La sede di Santa Chiara, in via Farini, dal 1° febbraio 9-12.30 e 13.30-16.30 sia per le prenotazione che con accesso diretto

Il centro di via Michelangelo a Santhià, dal 1° febbraio sarà aperto ogni venerdì in orario 9.30-12,30 e 13.30-16.30 su prenotazione e con accesso diretto; sabato 5 febbraio apertura straordinaria dalle 14 alle 17 su prenotazione e con accesso diretto.

L'hub del Teatro Pro loco di via Sesone a Borgosesia: dal 1° febbraio è aperto dal lunedì al venerdì con orario 9-12.30 e 14-17 su prenotazione e con accesso diretto; sabato ore 14-18 su prenotazione e con accesso diretto.

Le vaccinazioni pediatriche proseguiranno sia alla Piastra a Vercelli sia all'Ospedale di Borgosesia solo appuntamenti prenotati, che verranno comunicati dopo aver effettuato la preadesione sul portale www.<wbr></wbr>ilpiemontetivaccina.it. Gli appuntamenti verranno programmati in orario pomeridiano, dal martedì al venerdì.

In tutti gli hub vaccinali le modalità di accesso restano invariate: è quindi necessario ricevere la convocazione da parte dell'Asl, a meno che non si appartenga ad una delle categorie per cui è previsto l'accesso diretto (prime dosi, green pass in scadenza entro 72 ore, categorie con obbligo vaccinale).

Domenica 6 febbraio, intanto, è in programma un doppio open day vaccinale dedicato alle donne incinte e in allattamento, con accesso libero. Si svolgerà dalle 9 alle 18: a Vercelli al reparto di Ostetricia (3° piano) e all’ospedale di Borgosesia al piano zero. In entrambi i presidi saranno presenti ginecologi e ostetriche per fare informazione e rispondere alle domande.

Intanto, nei giorni scorsi, c'è stata la visita all'ospedale e all'hub vaccinale di Santa Chiara, nei giorni scorsi, da parte del prefetto di Vercelli Lucio che ha voluto conoscere il presidio ospedaliero e le attività sanitarie in questo periodo di emergenza Covid.

Mercoledì la direzione generale dell'Asl ha accompagnato il Prefetto in visita tra i principali reparti dell'ospedale, dalla Chirurgia al Pronto soccorso, fino alle Malattie infettive, dove in piena sicurezza, è stato mostrato e spiegato al prefetto cosa significhi in termini di disagio fisico, per le persone che necessitano di ausilio nella respirazione, indossare il casco per giorni e giorni.

Il Prefetto ha avuto un confronto, oltre che con la direzione, anche con alcuni direttori di struttura sulle attività svolte nei reparti, sia ordinarie sia collegate alla pandemia, esprimendo gratitudine e riconoscenza nei confronti in particolare del personale medico, infermieristico e sanitario che ha gestito in questi due anni, nonostante le molteplici difficoltà, l’emergenza pandemica, con eccezionale impegno e straordinaria professionalità.

Giovedì, invece, insieme con il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro, padrone di casa e conoscitore della storia e dell’architettura della città, il direttore generale dell’Asl e il Prefetto hanno visitato l'hub vaccinale dell'ex monastero di Santa Chiara. Anche in questa occasione il Prefetto ha ringraziato sia il personale sanitario sia i volontari per la preziosa disponibilità assicurata ai fini della realizzazione della campagna vaccinale.