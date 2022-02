Riparte il Carnevale di Santhià: a febbraio la Fagiuolata, a giugno le sfilate

Il Carnevale di Santhià si sdoppia e, per non rinunciare a nessuna delle sue tradizioni, posticipa all'estate le attese sfilate dei carri.

«La decisione di celebrare il Carnevale nel periodo tradizionale, dal 24 febbraio al 1° marzo, seppure con le limitazioni imposte dalle normative anticovid-19, è stata presa ufficialmente dal Comitato Antica Società Fagiuolesca del Carnevale Storico di Santhià lo scorso 6 gennaio, giorno tradizionalmente riservato all’apertura del tempo carnevalesco - si legge in una nota stampa -. Quello è stato il segnale di voler affrontare la situazione e di riprogrammare la manifestazione, con la volontà di riportare all’interno della nostra città i valori storici e tradizionali della manifestazione, dando al tempo stesso un chiaro segnale di ripartenza».

Dopo un confronto con l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Angela Ariotti, con le Compagnie dei carristi, delle maschere a piedi, delle Bande Musicali, del Corpo Pifferi Tamburi, dello Stato Maggiore Napoleonico, con la Compagnia dell’Ottimismo e con la Famija Santhiateisa, è seguito un momento di confronto istituzionale in Regione, con la presenza di una delegazione della Pro loco, guidata del vice presidente Francesco Tarasco, del presidente Alberto Cirio, dell’assessore alla Cultura Vittoria Poggio e del consigliere dell’Ufficio di Presidenza Gian Luca Gavazza. «In questa sede - spiegano - è stata confermata la decisione di svolgere le diverse iniziative del Carnevale Storico di Santhià in due momenti distinti: il primo inizierà sabato 26 febbraio e terminerà martedì 1° marzo, in concomitanza con il reale periodo carnevalesco; il secondo andrà dal 17 al 21 giugno, quando si svolgeranno i corsi mascherati, in versione notturna (18 giugno) e diurna (19 giugno)».

La scelta delle date di giugno rappresentano la volontà di legare la manifestazione del Carnevale Storico all’antica Festa di San Luigi (detta Festa dei Giovani), che veniva festeggiata molti anni fa e che la Pro loco aveva programmato di fare ripartire negli anni 2020 e 2021, ma senza fortuna, viste le limitazioni per la pandemia.

Le proposte del Carnevale Storico che si svolgeranno nelle date di giugno (dal 17 al 21) si legheranno all’iniziativa “Fuori i fusti, by Bolle di Malto”, grazie alla collaborazione di Vito Gioia e del suo staff, nell’ottica di creare eventi che costituiscono di per sé un’attrattiva, e che, uniti insieme, danno all’evento complessivo una visibilità sicuramente maggiore in termini promozionali, risultando essi stessi attrattori in grado di attirare turisti e residenti cui far conoscere le eccellenze e le tradizioni del territorio.

Intanto parte il conto alla rovescia per la serie degli eventi invernali, tra i quali anche la Colossale Fagiuolata. Ecco la tranche invernale del programma.

Sabato 26 febbraio Consegna delle chiavi.

Uno speciale carro allegorico, appositamente preparato dai maestri carristi locali, resterà posizionato per tutto il periodo carnevalesco in piazza Aldo Moro, per simboleggiare le sfilate, che si svolgeranno a giugno. La sera di sabato grasso ci sarà la cerimonia di insediamento delle maschere, che riceveranno dal sindaco le “Chiavi della Città”; si svolgerà inoltre l’alzabandiera del Carnevale e si terrà il “discorso di Stevulin” alla popolazione. Se la normativa lo permetterà, subito dopo si svolgerà l’esibizione del Corpo Pifferi e Tamburi, della Banda Musicale Cittadina e della Banda Musicale I Giovani, che, con le loro melodie, annunceranno il “passaggio dei poteri al popolo”. Anche quest’anno, dunque, Stevulin e Majutin saranno padroni assoluti della città nei tre giorni di Carnevale, presenziando in modo discreto alle manifestazioni, sempre nel rispetto delle ordinanze.

Domenica 27 febbraio 2022 – Due momenti simbolici

La Domenica di Carnevale si caratterizzerà per la presenza di due eventi simbolici: alle 10.30 la messa con le maschere, con la rappresentanza dello Stato Maggiore e della Direzione del Carnevale; alle 11,30 l’insediamento della Statua di Gianduia sul tronetto predisposto in piazza Roma.

Lunedì 28 febbraio 2022 – La Fagiuolata

Lo spettacolo simbolo della tradizione carnevalesca santhiatese, ovvero la “Colossale Fagiuolata” del lunedì grasso, in cui vengono distribuite almeno 20.000 razioni di salame e fagioli, quest’anno vedrà un cambiamento nelle modalità distributive per ottemperare alle norme sanitarie; ma la tradizione sarà in ogni caso rispettata.

Martedì 1° marzo 2022 – La consegna dei premi

Se vi sarà la possibilità, verranno proposti i “Giochi di Gianduia” riservati ai bambini, a cui seguirà la consegna dei premi e degli attestati a chi ha partecipato all’iniziativa di addobbare vetrine e balconi.

Martedì 1° marzo 2022 – La chiusura del Carnevale

Alla sera sarà rimossa la statua di Gianduia dal suo tronetto e si terrà l’ammaina bandiera. Non ci sarà il tradizionale “Rogo del Babaciu”, in quanto, in via del tutto straordinaria, i “Carnevalanti” si daranno appuntamento a giugno per concludere insieme questo carnevale così particolare.

Il calendario delle manifestazioni di giugno, invece, prevede moltissime novità:

Venerdì 17 giugno 2022 – Giobia più uno

La tradizione del “Giobia Grass Santhiatese” prenderà forma con un appuntamento fuori stagione: infatti, alle soglie del solstizio d’estate, venti postazioni, allestite da altrettante compagnie carnevalesche, offriranno alla popolazione succulenti piatti tipici; la serata si concluderà con uno spettacolo musicale.

Sabato 18 giugno 2022 – Sfilata Notturna – “Fuori i Fusti, By Bolle di Malto”

La tradizionale sfilata notturna quest’anno si svolgerà di sabato, con carri e maschere illuminati. Sempre nella giornata di sabato si terrà l’inaugurazione della manifestazione enogastronomica “Fuori i Fusti”, con spettacolo musicale conclusivo.

Domenica 19 giugno 2022 – Sfilata Diurna – “Fuori i Fusti, By Bolle di Malto”

La domenica si svolgerà la tradizionale sfilata diurna, con carri e maschere multicolore. Proseguirà inoltre la manifestazione enogastronomica “Fuori i Fusti”, con spettacolo musicale conclusivo.

Lunedì 20 giugno 2022 – Giochi per i bimbi – “Fuori i Fusti, By Bolle di Malto”

Nel pomeriggio di lunedì, fino a sera, si svolgeranno svariati giochi di intrattenimento rivolti ai bimbi. Proseguirà la manifestazione enogastronomica “Fuori i Fusti”, con spettacolo musicale conclusivo.

Martedì 21 giugno 2022 – Giochi per i bimbi – “Fuori i Fusti, By Bolle di Malto” – Rogo del Babaciu

Nel pomeriggio di martedì, fino a sera, si svolgeranno altri giochi di intrattenimento rivolti ai bimbi. Alla sera si concluderà la manifestazione enogastronomica “Fuori i Fusti”. Alle 22 si svolgerà il “Rogo del Babaciu”, che sancirà la fine del Carnevale, al quale seguirà un ultimo spettacolo musicale.