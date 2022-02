Contromano sulla bretella Santhià - Ivrea

Viaggiava contromano in autostrada, diretta verso Santhià dopo aver imboccato, però, la carreggiata opposta.

Dopo aver percorso circa cinque chilometri, la vettura, una Citroën condotta da una 50enne italiana, residente a Milano, è stata fermata da una pattuglia della Polizia Stradale che l'ha bloccarla prima che potesse provocare incidenti.

La donna al volante è poi risultata positiva all'alcoltest e quindi è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e multata per il tratto contromano; le è stata immediatamente ritirata la patente e il suo veicolo è stato sequestrato.