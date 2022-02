Croce Rossa: tamponi rapidi il sabato e la domenica

Nuovo servizio tamponi, da sabato 5 febbraio, nella sede della Croce Rossa Italiana, Comitato di Vercelli in via Vincenzo Gioberti 53. La Cri, da sempre in prima linea nel corso dell'emergenza, mette a disposizione un nuovo centro tamponi per far fronte alla crescente necessità di screening. E lo fa, andando a proporre il servizio proprio nei giorni del fine settimana, quando è più difficile trovare la disponibilità di un tampone nelle farmacie che offrono il servizio.