Pallacanestro Femminile Vercelli U15: pesante ko

CAMPIONATO UNDER 15 -

Girone A di qualificazione – 5^ giornata di ritorno

Sabato 29.1.2022 a Vercelli – Palapiacco ore 14,45

Pallacanestro Femminile Vercelli - B.C. Castelnuovo Scrivia 18 - 94

(parziali: 4-29; 11-41; 38-65)

Tabellino: Bari; Dikrane 2; Giuliani 4; Prinetti 6; Dipace; Haxhiasi: Fall; Baro 1; Giorgi 3; Nicolotti; Rizzato 2. All.re Francesco Rimedio.

Ancora una sconfitta ad opera del B.C. Castelnuovo che questa volta si impone al “Piacco” nel campionato Under 15 battendo la PFV per 18-94.

Troppo evidente il divario in campo, oltretutto se si tiene conto che le padrone di casa sono state costrette, dall’emergenza Covid, a schierare una formazione del tutto inedita, con sei giocatrici dell’organico dell’Under 15 ed altre cinque del gruppo Under 17 di Alice Castello, della classe 2007.

Anche in panchina Francesco Rimedio, allenatore delle Under 17, ha sostituito coach Anastasio, appiedato per la circostanza.

Grande merito alla PFV di essere stata in grado di affrontare regolarmente la gara senza chiedere il rinvio come fanno in tanti in presenza di uno o due contagi, ma non si può certo pretendere che l’amalgama in campo fosse al massimo, soprattutto contro una squadra assai più forte e meglio costruita.

Poco da dire sulla gara, se non che Castelnuovo ha fatto il bello ed il cattivo tempo e la PFV ha opposto la resistenza che era in grado di opporre: 4.29; 7-12; 7-24; 0.29 i parziali dei quarti, i cui numeri dicono praticamente tutto.