Il Pd: «Il Comune fermi la demolizione del cavalcaferrovia Avogadro»

Mentre il Comune sta chiudendo la gara per l'assegnazione dei lavori di demolizione del cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna, una mozione del Pd, che ha come primo firmatario l'ex assessore ai Lavori pubblici, Michele Cressano propone un salvataggio "in extremis" del viadotto attraverso un intervento di manutenzione straordinaria che consenta di recuperare la struttura chiusa al traffico nel dicembre 2020.

Il documento, inviato alla stampa nella giornata di mercoledì, costituisce una presa di posizione politica contro un intervento da sempre avversato in casa Pd. A gara praticamente chiusa, è di fatto impossibile che il Comune torni indietro sulla demolizione.

La premessa del documento è una frase contenuta nella relazione dell'ingegner Giorgio Montiglio che da anni sta seguendo la questione del cavalcaferrovia e che, nella relazione approvata dalla giunta lo scorso ottobre, scrive: «Si precisa che, nonostante le condizioni di forte degrado che hanno portato alla decisione della chiusura al traffico e alla successiva demolizione, al momento il cavalcaferrovia non è in pericolo di crollo ed è transitabile con mezzi d’opera di portata limitata: max 3,5 tonnellate/veicolo».

«Non soffermandoci sui tempi della demolizione e i relativi ritardi - scrive il capogruppo, Alberto Fragapane, spiegando i contenuti della mozione - da amministratori comunali ci sorge una domanda: se il cavalcavia è transitabile, per quale motivo si è deciso di chiudere un’arteria così importante per la nostra città? Inoltre la relazione stessa non contiene un’analisi costi e benefici tra l’opzione della manutenzione e quella della demolizione. Cosa ha portato il comune ad impegnare un milione e mezzo di euro (costi lievitati del 50% dopo il primo stanziamento) per demolire il cavalcavia, senza valutare interventi di riqualificazione?».

Da qui la richiesta di sospendere il progetto di demolizione, «attivando gli interventi necessari all’apertura in sicurezza del cavalcavia per i veicoli cui è consentito. Al contempo si chiede di attivare una campagna di monitoraggio approfondita e di commissionare una relazione tra costi e benefici, al fine di individuare l’opzione più vantaggiosa per la nostra collettività».

Secondo quanto scrivono i consiglieri del Pd, inoltre, l'ingegner Montiglio dichiara di aver redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del viadotto che prevedeva 6 scenari alternativi, dall’ipotesi di ripristino della viabilità “a raso”, al consolidamento, alla ricostruzione completa. «Documento che a parere degli scriventi non è stata mai approvato - aggiungono Cressano e i colleghi della minoranza. «Nella relazione generale non viene in alcun modo individuata, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, non giustificando quindi la scelta dei lavori di demolizione a favore di lavori di manutenzione straordinari - si legge nell'interrogazione -. Inoltre negli elaborati progettuali non si tiene conto sia dei costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica sia dei costi per lo spostamento delle vasche di accumulo dell’acquedotto ed altri lavorazioni connesse a quelle indicate nel progetto di demolizione che sono lo scavo della massicciata immediatamente a tergo di spalle e muri d’ala; la tirantatura dei muri andatori vicini alla spalla lato Vercelli che non presentano segni che indichino carenze nella loro stabilità, la risistemazione e ripristino delle aree di parcheggio al di sotto dell’attuale viadotto, al momento interdette all’uso, con interventi di piccoli ripristini locali; il ripristino della viabilità; la messa in sicurezza delle rampe del rilevato mediante la posa in opera di idonee barriere di sicurezza tipo “new jersey” in cemento armato e sovrastanti pannelli modulari in grigliato zincato».

Tutti elementi che, secondo i consiglieri del Pd, dovrebbero far propendere per la sospensione del progetto.