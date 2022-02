Corsaro: «Superstrada Vercelli - Novara: un risultato atteso da decenni». In arrivo 50 milioni di euro

«Il finanziamento della strada a scorrimento veloce Vercelli - Novara è una notizia importantissima per i nostri territori. Questo collegamento è atteso da decenni e finalmente, grazie a un grande lavoro di squadra, riusciamo a portare a casa i fondi per realizzarlo». Per il sindaco Andrea Corsaro il progetto del nuovo collegamento tra i due capoluoghi era uno degli obiettivi annunciati fin dall'inizio del mandato e oggi ha ricevuto nel pomeriggio la conferma del via libera da parte del Comitato Interministeriale per la programmazione economica al finanziamento dell'opera. «Ci abbiamo lavorato costantemente con il presidente della Regione, Alberto Cirio e l'assessore Marco Gabusi e con il sindaco di Novara, Alessandro Canelli: tutti hanno sempre creduto nel progetto e si sono spesi a tutti i livelli per portare a casa i denari necessari», dice soddisfatto il sindaco.

«Nel 2019 abbiamo mosso i primi passi per questo intervento - ricorda ancora Corsaro -: pochi mesi dopo essere stati eletti, ci fu un primo incontro, in Fondazione, per porre le basi con l'assessore Gabusi; poi abbiamo lavorato per inserire il collegamento tra le opere che la Regione riteneva strategiche e nel 2020 abbiamo portato a casa anche i 600mila euro per il progetto, messi a disposizione dalla Regione». Un lavoro poco visibile, all'esterno, ma che alla fine permetterà al territorio di beneficiare di un'opera attesa da lavoratori, studenti, aziende e "pendolari della sanità". Un'opera che andrà anche a migliorare la qualità della vita dei piccoli centri tra Vercelli e Novara, oggi attraversati da un traffico pesante non più sopportabile dalla vecchia provinciale 11.

«Il finanziamento di oggi - conclude il sindaco - premia un metodo di lavoro che parte dai bisogni del territorio e che poi si impegna a trovare le soluzioni, cercando la collaborazione di tutti coloro che possono portare un contributo per arrivare al risultato. Il mio ringraziamento va a tutte queste persone: il presidente Cirio, l'assessore Gabusi, il sindaco Canelli, i presidenti delle Province, i sindaci del territorio, tutti i tecnici che si sono spesi. Portiamo a casa il finanziamento dell'intera opera e questo è un risultato davvero importante per Vercelli».