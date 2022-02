Cavalcaferrovia Avogadro, la replica (infuocata) dell'assessore Simion

Arriva a strettissimo giro la replica dell'assessore ai Lavori pubblici, Massimo Simion, sulla richiesta di sospendere la demolizione del cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna contenuta in una mozione del Pd. Dopo aver letto del documento, con primo firmatario il consigliere Michele Cressano, Simion boccia non solo la sostanza della proposta, ma anche le premesse sulla quale si basa.

«Non so cosa abbiano letto i consiglieri comunali del Pd per presentare questa mozione - attacca l'assessore -; ma so cosa c'è scritto nella relazione alla verifica strutturale effettuata nel 2020 e sulla base della quale abbiamo chiuso il cavalcaferrovia».

In primo luogo, elenca Simion, il tecnico rileva come “la situazione di generale di degrado, rispetto al novembre 2018, è fortemente peggiorata a causa della mancanza di interventi di consolidamento e all’inefficacia di interventi “tampone” per la regimazione delle acque di superficie, tra le principali cause del dissesto; si rileva in particolare il netto peggioramento delle condizioni di sbalzi esterni dei pulvini; spalle”.

«E su questo punto faccio solo due annotazioni - dice Simion -. La prima: il tecnico mette nero su bianco che gli interventi "tampone" voluti nel 2018 dall'amministrazione Forte si sono rivelati inefficaci. Il secondo: tra maggio 2019, quando siamo stati eletti noi, e settembre 2020 quando abbiamo fatto fare la nuova verifica, non sono stati fatti interventi. E questo perché l'amministrazione precedente aveva indicato come fonte di finanziamento degli interventi i proventi da alienazioni dei terreni dell'area industriale, i famosi terreni che dovevano essere venduti dai francesi. E anche su questo punto sappiamo com'è andata».

Ma è il quadro tecnico del ponte a essere complessivamente peggiorato: nelle sue cinque pagine di conclusioni, seguite alla verifica strutturale richiesta a settembre 2020, l'ingegnere casalese rileva la comparsa di numerosi quadri fessurativi maggiormente estesi e diffusi rispetto a quelli rilevati nel 2018; sistematiche fessure “a taglio” sulle travi più evidenti ed estese visibili anche a ponte scarico; fessure sia verticali che orizzontali su alcuni dei pilastri; armature, anche principali, molto ossidate ed esposte, tali da non essere più attive; molte parti superficiali di calcestruzzo prossime al distacco. Una situazione che, unita alle criticità pregresse e a limiti strutturali derivanti dalla progettazione secondo criteri “non sismici” e alle dimensioni delle anime delle travi e copriferri di molto inferiori agli standard attuali, spinge il tecnico a consigliare un'immediata chiusura dell'opera, del parcheggio e della viabilità a raso sottostante il manufatto.

«La relazione del tecnico - attacca ancora Simion - rilevava che le strutture, pur non essendo in pericolo di crollo immediato, non garantivano la transitabilità dei mezzi con gli adeguati coefficienti di sicurezza e che, in mancanza di interventi immediati di messa in sicurezza, il viadotto doveva essere chiuso al transito nel più breve tempo possibile. E così abbiamo fatto» chiosa l'assessore.

Quanto alla frase sulla possibilità di far transitare mezzi di peso non superiore alle 3,5 tonnellate, Simion è tranciante: «La frase riportata nella relazione del tecnico era: "in una fase temporanea possono essere ammessi al transito veicoli leggeri, fino a 3,5t, per eventuali controlli, la manutenzione, le necessarie indagini, monitoraggi e studi propedeutici all’avvio della progettazione, il transito provvisorio è consentito per sei mesi dall’emissione del presente documento". Non so cosa abbiano letto i consiglieri che hanno firmato l'interrogazione, ma è evidente che non è ciò che è riportato nella verifica strutturale che ha dato origine alla chiusura del ponte, alla procedura di progettazione e alla gara per la demolizione del cavalcaferrovia attualmente in corso. Intervento per il quale l'attuale amministrazione ha ottenuto i fondi e li ha già anche introitati».