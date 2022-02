Superstrada Vercelli - Novara: arrivano 50 milioni di euro da Roma

Sono in arrivo 50 milioni di euro per finanziare la strada a scorrimento veloce Vercelli - Novara. A darne notizia, il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi che, la scorsa settimana, avevano partecipato all'incontro con il ministro Mara Carfagna, ottenendo la promessa di un sostegno per alcuni importanti interventi infrastrutturali che toccano da vicino il territorio.

leggi anche: VERCELLI - NOVARA E CITTA' DELLA SALUTE: LE GARANZIE DEL MINISTRO

A distanza di una settimana è arrivata la conferma. Grazie ai numerosi incontri con gli uffici del ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna di concerto con quelli del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il Cipess mercoledì ha sancito il finanziamento di 50 milioni di euro per la superstrada Novara-Vercelli, 25 milioni per la variante Lombardore-Front, 20 milioni per il terzo ponte sul Tanaro ad Alba e 40 milioni per la Tangenziale Sud-Ovest di Asti, per cui si dovrà definire lo studio di fattibilità ai fini del perfezionamento della concessione.

«Siamo riusciti a finanziare 4 importanti progetti di infrastrutture con 135milioni dal Fondo Coesione e Sviluppo - rende noto Gabusi -: la superstrada Novara-Vercelli, la variante Lombardore-Front, il terzo ponte sul Tanaro ad Alba e la tangenziale sud-ovest di Asti. Riunioni, approfondimenti, discussioni e tanto lavoro fatto in sordina dai miei collaboratori vengono ripagati da giornate come questa. Finalmente realizziamo il futuro delle infrastrutture in Piemonte dando una prospettiva anche ai tanti cittadini ed imprenditori che hanno pagato il prezzo di questo gap negli anni passati».

«È uno degli stanziamenti più rilevanti nella storia delle infrastrutture piemontesi, che dà il via ad opere sognate per anni e che oggi possono diventare realtà - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - Il via libera di oggi inizia a premiare il lavoro di tante persone che hanno dedicato professionalità ed energia a decine di riunioni, approfondimenti e discussioni per portare a casa questo risultato. Continueremo adesso a lavorare affinché tutte le opere necessarie al nostro territorio abbiano un futuro, perché il Piemonte lo merita».