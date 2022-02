Catricalà: Interviste on line sugli eventi avversi dopo il vaccino Covid

Non ho intenzione di abbandonare questo tema ed infatti รจ scaturita in me lโ€™idea di realizzare con lโ€™ausilio del ๐‚๐จ๐ฆ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐€๐ฌ๐œ๐จ๐ฅ๐ญ๐š๐ฆ๐ข delle mini interviste online con la possibilitร di seguirle in diretta (๐ข๐ง๐ฌ๐ž๐ซ๐ข๐ซ๐จฬ€ ๐ข๐ฅ ๐œ๐จ๐ฅ๐ฅ๐ž๐ ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ), per raccontare a chi ci ascolterร come รจ cambiata la condizione di salute, di vita delle persone che fanno parte di questo Comitato, dopo lโ€™inoculazione: piรน volte hanno denunciato la loro condizione, piรน volte hanno chiesto aiuto alle istituzioni. Saranno loro stessi a dirvi quali sono state le risposte.